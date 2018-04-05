البريطانيون يتصدون للإسلاموفوبيا

المناطق - وكالات

تصدى المسلمون في بريطانيا للحملة العنصرية التي حملت اسم “عاقب مسلما” بالدعوة للتحابب ورفع شعارات تدعو للسلم الاجتماعي والتسامح رغم التهديدات والتوجس والخوف مما قد يحدث للمسلمين في بريطانيا، مر يوم “عقاب مسلم” بهدوء.

ونقلت وكالات أنباء عن صحف بريطانية، أن جموع المسلمين والأوساط الأخرى من المجتمع البريطاني اتحدت لمساندة المسلمين والوقوف بجانبهم في وجه أصوات متطرفة مريضة دعت في وقت سابق من شهر مارس/ آذار لجعل يوم 3 فبراير/ نيسان 2018، يوما لعقاب المسلمين، وخصصت مكافأة مالية لكل شخص يمارس العنف ضدهم، مضمنة قائمة لاعتداءات صنفتها من 50 نقطة “لإلقاء الحامض في وجه مسلم” إلى 1000 نقطة “لحرق أو قصف مسجد”.

وذكرت صحيفة الغارديان، أن الشرطة البريطانية حذرت من ارتكاب أي أعمال عنف أو عنصرية، وأمرت بفتح تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن تلك الدعوة داخل بريطانيا، مشددة على أن مثل هذه الدعاوى تسعى لضرب وحدة المجتمع البريطاني وبث الكراهية والانقسام والفتن.