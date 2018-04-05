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شاهد.. قطع إمدادات الحوثيين القادمة من صعدة.. 10 تباب وجبال بقبضة الشرعية

شاهد.. قطع إمدادات الحوثيين القادمة من صعدة.. 10 تباب وجبال بقبضة الشرعية
http://almnatiq.net/?p=561834
المناطق - وكالات

تباب وجبال استراتيجية استعادها الجيش الوطني مع التحالف من الحوثيين، في إحدى الجبهات الجديدة بمحور صعدة.

هذه الجبهات تعد مهمة بالنسبة للجيش، كونها قطعت إمدادات الحوثيين القادمة من مدينة صعدة، كما أنها ضيقت الخناق على الميليشيات بتراجعها نحو مدينة صعدة، ما أتاحت فرصة للجيش الوطني لتنفيذ عملياته العسكرية والالتفاف على الميليشيات في المواقع الأخرى التي يسيطرون عليها.

بدأ تحرير التباب من تبة الكهف، التي كانت انطلاقه نحو استعادة التباب الأخرى، ودارت فيها معركة ليلية بين الجيش الوطني مع الميليشيات، وقتل فيها ١٤ عنصر حوثي وفرار أخرين.

ثم تبعتها التباب الأخرى وهي تبة ” السوداء، الثمانية، الطور الكبير، وجبل الكوكب، وتبة القناصين والسبعة، وتبة #محمد_حسين ، وطور الهشيم ، وتبة الحادة ” .

مقاتلات وأباتشي التحالف بجانب المدفعيات والدبابات، كان لها دورٌ في استعادة هذه التباب، ومساندة للقوات الأرضية التي تعاملت مع التضاريس الوعرة رغم زرع الميليشيات لألاف الألغام كخط دفاع لها.

 

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