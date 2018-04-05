للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

أعلنت شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) عن توفر وظائف بمسمى (مدير سوق) و (مديرة سوق) في مختلف المناطق بمميزات ورواتب مغرية.

وأشترطت الشركة على المتقدم أو المتقدمة:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في إدارة العمليات أو إدارة الأعمال او ما يعادلهما.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

وتضمنت المميزات:

– راتب من 15000 إلى 20000 ريال سعودي حسب الخبرة.

– العمل في نفس المدينة.

– ساعات عمل مرنة.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– حوافز سنوية حسب لوائح الشركة.

– فرص عالية للتطور الوظيفي.

– تدريب وتطوير الأداء المستمر.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع ذكر مسمى الوظيفة في العنوان إلى البريد الإلكتروني jobs@panda.com.sa.