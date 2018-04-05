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للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=561837

أعلنت شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) عن توفر وظائف بمسمى (مدير سوق) و (مديرة سوق) في مختلف المناطق بمميزات ورواتب مغرية.

وأشترطت الشركة على المتقدم أو المتقدمة:

– أن يكون سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في إدارة العمليات أو إدارة الأعمال او ما يعادلهما.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

وتضمنت المميزات:

– راتب من 15000 إلى 20000 ريال سعودي حسب الخبرة.
– العمل في نفس المدينة.
– ساعات عمل مرنة.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– حوافز سنوية حسب لوائح الشركة.
– فرص عالية للتطور الوظيفي.
– تدريب وتطوير الأداء المستمر.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع ذكر مسمى الوظيفة في العنوان إلى البريد الإلكتروني jobs@panda.com.sa.

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