للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

أعلنت شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافولا) عن توفر وظائف بمسمى (مدير سوق) و (مديرة سوق) في مختلف المناطق بمميزات ورواتب مغرية.
وأشترطت الشركة على المتقدم أو المتقدمة:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في إدارة العمليات أو إدارة الأعمال او ما يعادلهما.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.
وتضمنت المميزات:
– راتب من 15000 إلى 20000 ريال سعودي حسب الخبرة.
– العمل في نفس المدينة.
– ساعات عمل مرنة.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– حوافز سنوية حسب لوائح الشركة.
– فرص عالية للتطور الوظيفي.
– تدريب وتطوير الأداء المستمر.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع ذكر مسمى الوظيفة في العنوان إلى البريد الإلكتروني jobs@panda.com.sa.
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