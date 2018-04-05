الجرب يتفشى في مدارس مكة.. ارتفاع حالاته إلى أكثر من 1000 حالة

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بلغ عدد الحالات المكتشفة المصابة بداء الجرب الجلدي في مدارس مكة المكرمة خلال الـ72 ساعة الماضية 1038 حالة في عدد من المدارس والأحياء السكنية في مكة المكرمة.

وكشف المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي تسجيل 394 حالة في مدارس مكة، إضافة إلى 25 حالة في الأحياء السكنية خلال الـ24 ساعة الماضية من عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها صحة منطقة مكة المكرمة للكشف عن الحالات بين طالبات وطلاب مدارس مكة، وفقا لـ”عكاظ”.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن معظم حالات الاشتباه كانت وسط أفراد جالية آسيوية، الأمر الذي يتطلب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عبر إمارة منطقة مكة المكرمة لوضع برنامج توعوي مكثف لأفراد الجالية بمشاركة الشيوخ الذين شاركوا في توفيق أوضاع هذه الجالية بمختلف الأحياء التي يقطنون بها.

وأشارت صحة مكة في بيان صحفي لها اليوم (الأربعاء)، إلى زيارتها مواقع سكن الحالات في الأحياء التي توجد بها المدارس، لافتة إلى تشخيص 25 حالة جرب بمواقع سكن الحالات المبلغة، مؤكدة لجميع أهالي وقاطني وزوار مكة أن الحالات المرصودة تمت السيطرة عليها واتخاذ الإجراءات من قبل الفرق الصحية الموفدة من الصحة في المدارس ومنازل المصابين.

وذكرت الصحة في بيانها أن الجرب من الأمراض سريعة الانتقال عن طريق التلامس المباشر أو عن طريق الملابس الداخلية والمفارش الملوثة من قبل المصابين، مشيرة إلى أن الوجود في الأماكن غير النظيفة والمغلقة والمزدحمة وسوء النظافة الشخصية يعد من العوامل المساعدة لانتشار المرض.

وطمأنت صحة مكة المكرمة أهالي مكة وزوارها بأن حالات الاشتباه التي تم حصرها تم التعامل معها ومعالجتها بالأدوية المخصصة، وهي: أقراص تعطى مرة واحدة عن طريق الفم أو كريم يدهن به الجسم، وذلك وفقا للوزن والعمر لكل حاله، وفق النظام الطبي المتبع.

كما أوضحت أن للمرض فترة حضانة تمتد من 2 – 3 أسابيع قبل بدء الحكة لمن لم يسبق لهم الإصابة بالمرض، لذلك يمتد ظهور الحالات حتى علاج آخر حالة ظهرت عليها الأعراض، كما يمكن أن يصاب المريض مرة أخرى بعد إصابته بـ1 – 4 أيام بسبب استمرار ظهور الحالات، رغم العلاج، كما أن المصاب قد تستمر حالة الحكة لدية لأيام أو أسابيع بعد أخذ العلاج.