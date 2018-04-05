تعرف على أفضل الأوقات لحجز تذاكر الطيران لتجنب تقلبات الأسعار

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هناك العديد ممن يسافرون كثيرًا انتقالًا من هذه البلد إلى ذاك بسبب طبيعة عملهم أو دراستهم، فهولاء يُمكنك أن تحصل منهم على معلومات مهمة عن تذاكر السفر، وما هو الوقت الأنسب لحجز تذكرة سفرك؟

بالطبع يوجد وقت مناسب أو غير مناسب لحجز تذكرة السفر، لكي تتمكن من الحصول على أفضل العروض، ولاشك أن أسعار تذاكر الطيران تتقلب من وقت لآخر، والدليل على ذلك أنه من الممكن أن تشتري تذكرة طيران لنفس البلد خلال فترة زمنية قصيرة وتجد هناك فرق في السعر يصل إلى مئات الدولارات، وإذا بحث عن السبب ستجده حتمًا يكمن في الوقت الذي اخترته لشراء هذه التذكرة.

وبناء على أن أكثر سؤال يصل إلى موقع حجز تذاكر السفر CheapAir هو متى يكون أفضل وقت لشراء تذكرة الطيران الخاصة بي مع كل هذه التقلبات المتكررة في أسعار تذاكر الطيران؟

قام موقع “CheapAir” بإجراء دراسة حول أنسب وقت لشراء تذاكر الطيران سنويًا، وقد قام بتحليل بيانات 917 مليون رحلة طيران من أكثر من 8000 بلد مدرجة على موقعهم، لتحديد متى هو الوقت المثالي لشراء تذاكر الطيران؟ وأحد الاكتشافات المثيرة للاهتمام كانت هي أن أقل سعر لأية رحلة يتغير بمعدل 62 مرة خلال الفترة التي يتم عرض الرحلة فيها للبيع، فهذا التغير يحدث مرة واحدة كل 5-6 أيام تقريبًا، علاوة على ذلك، يمثل كل تغيير زيادة أو انخفاض في السعر يصل 36 دولارًا في المتوسط..

الجميع يعرف أنّ شراء تذكرة الطائرة في اللحظة الأخيرة يجعلها باهظة الثمن، لذلك كم من الوقت ستحتاج لشراء تذاكر الطيران قبل سفرك، هل قبل سفرك بأيام أم شهور؟

ووفقًا للدراسة، فإن أفضل فترة زمنية لشراء تذكرة في عام 2017 كانت قبل 70 يومًا من السفر، وهي نسبة أعلى قليلاً عن النسبة التي جاءت بدراسة عام 2016 والتي كانت 54 يومًا، ولكن يُعتبر 70 يومًا هو متوسط الفترة الزمنية التي ستحتاج إليها لشراء تذاكرك سفرك بناء على الموسم الذي تخطط للسفر فيه.

وبما أن اختيار موسم سفرك سيؤثر أيضًا على المدة الزمنية التي ستحتاج إليها للحجز، حيث في فصل الشتاء يجب أن تحجز قبل 62 يومًا من موعد سفرك، وفي فصل الربيع ستحتاج أن تحجز قبل 90 يومًا، وفي فصل الصيف ستحتاج أن تحجز تذكرتك قبل 47 يومًا، ليكن متوسط الوقت الذي ستحتاج إليه لتحجز أنسب تذكرة طيران طول العام هو 69 يومًا قبل موعد السفر.

وبالنسبة عن النظرية التي تقول إن هناك يوم يعتبر أفضل أيام الأسبوع لشراء تذاكر الطيران، يأتي نفي موقع CheapAir مؤكدًا أن ذلك ليس صحيحًا، لأن تقلب أسعار تذاكر الطيران على مدار الأسبوع هو تقلب تقليدي يصل إلى بضعة دولارات بالنسبة لسعر التذكرة، لذلك يُمكنك أن تشتري تذكرة سفرك في أي يوم تريده خلال الأسبوع.

ولكن إذا كان يتعلق الأمر بشرائك تذكرة الطيران قبل سفرك بأيام قليلة، فهناك فارق بكل تأكيد! فأرخص أيام لبيع تذاكر الطيران هي يومي الثلاثاء، والأربعاء، في حين أن يوم الأحد هو الأغلى في أسعار تذاكر الطيران، ويوفر لك الطيران يوم الأربعاء بدلاً من يوم الأحد ما معدله 76 دولارًا لكل تذكرة طيران.