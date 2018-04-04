احدث الأخبار

كلية التربية بجامعة الطائف تكرّم الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز
منطقة مكة المكرمة
 الأمير فيصل بن بندر: الجامعات أصبحت من أهم الركائز التي تقوم عليها نهضة الوطن
منطقة الرياض
 تعرف على أفضل الأوقات لحجز تذاكر الطيران لتجنب تقلبات الأسعار
أبرز المواد
 لحملة البكالوريوس .. وظائف شاغرة في شركة علم المملوكة لصندوق الاستثمارات
أبرز المواد
 الجرب يتفشى في مدارس مكة.. ارتفاع حالاته إلى أكثر من 1000 حالة
أبرز المواد
 للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال
أبرز المواد
 شاهد.. قطع إمدادات الحوثيين القادمة من صعدة.. 10 تباب وجبال بقبضة الشرعية
أبرز المواد
 شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!
أبرز المواد
 البريطانيون يتصدون للإسلاموفوبيا
أبرز المواد
 رئيس الحكومة اليمنية: اقترب قطع رأس أفعى إيران بصعدة.. بداية النهاية للمشروع الطائفي
منوعات
 المملكة تنجح في مصالحة 3 زعامات لبنانية .. الحريري وجعجع وجنبلاط
أبرز المواد
 انتبه لحماية أطفالكم .. 11 علامة ستلاحظها على ابنك لاعب الحوت الأزرق “القاتلة” سرا
أبرز المواد
موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

أبرز المواد
لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

أبرز المواد
مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

أبرز المواد
الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في بعض المناطق بالمملكة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في بعض المناطق بالمملكة

أبرز المواد

الأمير فيصل بن بندر: الجامعات أصبحت من أهم الركائز التي تقوم عليها نهضة الوطن

الأمير فيصل بن بندر: الجامعات أصبحت من أهم الركائز التي تقوم عليها نهضة الوطن
http://almnatiq.net/?p=561855
الرياض - وليد الحمود

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن الجامعات بالمملكة أصبحت اليوم من أهم الركائز والأعمدة التي تقوم عليها نهضة الوطن, مشيرا إلى أنها مؤسسة بشكل جيد ، مشدداً على أهمية دعم هذه الجامعات والوقوف معها في مسيرتها.
جاء ذلك في تصريح لسموه عقب رعايته مساء اليوم حفل تخرج دفعة من طلاب جامعة الفيصل وطالباتها في كليات إدارة الأعمال، والهندسة، والدراسات العليا ، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عضو مجلس أمناء جامعة الفيصل, وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، عضو مجلس الأمناء، رئيس اللجنة التنفيذية بجامعة الفيصل.
وعبر سمو أمير منطقة الرياض عن سعادته بحضوره لحفل تخريج جامعة الفيصل, وقال :” هذه مناسبة عزيزه على الوطن ككل, وبهذه الدفعة الغالية من أبنائنا الخريجين والخريجات, وأدعوا الله لهم بالتوفيق في مستقبلهم, ويحافظوا على هذا الوطن , ويؤدون دورهم كاملا في خدمته ، وأن نجعل من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – نبراسا لنا في العطاء والعمل .

واستُهل الحفل بمسيرة أعضاء هيئة التدريس , ثم أعلنت نائبة عميد شؤون الطلاب الدكتورة هند السديري أسماء الخريجين والخريجات من طلبة كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة.

ثم ألقى مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع كلمة أكد فيها أن الجامعة تدفع ، ومن قلب هذا الوطن ، بدماءٍ جديدة إلى شرايين الجسد الواحد المتحد وقد عاهدوا الله ثم القيادة والوطن على أن يكون وطنهم هو كل الولاء والانتماء ونحن في إدارة الجامعة نشكرهم على كل يوم كان لهم في هذه الجامعة ، ومؤكدين إلتزامنا على أن تبقى لهم جامعتهم باباً مفتوحاً وبيت استشارة ودار خبرة لهم جميعاً في كل لحظة من مشوارهم الميداني والعملي.
وقال “ال هيازع” : إن التحدي الحقيقي أمام طموح العزم ومرحلة الحزم الظافرة الْيَوْمَ هو تحد تعليمي قبل كل شيء لأن بناء الإنسان في الأمم الناهضة سابق لكل بناء من بعده, ولأن قدر جامعة الفيصل التاريخي هو أن تكون المثال والقدوة بوصفها الاسم الرائد في منظومة التعليم الجامعي، وهي بالمناسبة مؤسسة تربوية غير ربحية تحتفل هذا العام بعيدها العاشر.
وأضاف : اليوم وبفضل الله وتوفيقه ، تحصد الجامعة مراكز تنافسية مرموقة ضمن أفضل الجامعات العالمية, فوفق تصنيف ( التايمز) لمؤشرات التعليم العالي لعام 2018، حصلت جامعة الفيصل على المركز الثاني على مستوى كل الجامعات السعودية والسابع على المستوى العربي.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجامعة وتخصصاتها, ثم القيت كلمة الخريجين بعد ذلك أدى الخريجين القسم.

يذكر أن جامعة الفيصل تحفل اليوم بتخريج 205 طالبات و130 طالباً في إدارة الأعمال والهندسة و26 طالباً من كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة، وتتواصل الاحتفالية يوم غد ، لتخريج 153 طالبة و89 طالباً من كلية العلوم والدراسات العامة وكلية الطب.

روابط ذات صلة

العيسى: صناعة الاجتماعات السعودية ساهمت في تحفيز قطاع السياحة والتراث الوطني

العيسى: صناعة الاجتماعات السعودية ساهمت في تحفيز قطاع السياحة والتراث الوطني
مسؤولو السياحة والتراث الوطني: محافظة ضرماء نجحت برسم هويتها التاريخية في ملتقى السفر والاستثمار السياحي

مسؤولو السياحة والتراث الوطني: محافظة ضرماء نجحت برسم هويتها التاريخية في ملتقى السفر والاستثمار السياحي
تأهيل المجمعة بقسميه يعرف “54” مستفيدة بحقوق ذوي الإعاقة ويشارك في ماراثون سدير

تأهيل المجمعة بقسميه يعرف “54” مستفيدة بحقوق ذوي الإعاقة ويشارك في ماراثون سدير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*