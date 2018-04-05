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تمديد تكليف “ناصر الدوسري” مديرا عاما لـ”صحة الرياض”

تمديد تكليف “ناصر الدوسري” مديرا عاما لـ”صحة الرياض”
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المناطق_شاجع الدوسري
أصدر معالي وزير الصحة  الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً يقضي بتمديد تكليف الدكتور ناصر بن فالح الدوسري مديراً عاما للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
وأعرب الدكتور الدوسري عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة، ونائبيه على هذه الثقة الغالية ودعم معاليهم لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية في منطقة الرياض وبما ينعكس على جودة الخدمة للمستفيدين.
ووعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالمساهمة في دعم وتطوير الخدمات الصحية بما يحقق رضا المستفيدين.
ونوه د. الدوسري بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض معرباً عن أمنياته بأن يكون عند حسن ظن الجميع.
سائلاً العلي القدير أن يعينه على هذه المسؤولية ويبذل كل ما يستطيع لخدمة هذا البلد الكريم ومواطنيه.

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