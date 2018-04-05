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رقم جديد في فضيحة فيسبوك.. 87 مليوناً ضحايا التسريب!

رقم جديد في فضيحة فيسبوك.. 87 مليوناً ضحايا التسريب!
http://almnatiq.net/?p=561918
المناطق_وكالات

أعلن موقع فيسبوك أن بيانات نحو 87 مليون مستخدم قد تكون سربت إلى شركة الأبحاث #كامبريدج_أناليتيكا، وهو عدد يفوق ما تردد سابقا في فضيحة تسريب البيانات التي عصفت بالشركتين.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن فيسبوك ستبدأ من 9 نيسان/أبريل الجاري بإبلاغ الـ87 مليون شخص، بما إذا كانت معلوماتهم الشخصية قد تسربت إلى كامبريدج أناليتيكا.

هذا وسيمثل المدير العام لـ #فيسبوك، مارك زوكربيرغ يوم 11 نيسان/أبريل أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي، للإدلاء بشهادته حول موضوع تسريب بيانات المشتركين والتصرف بها دون إذن منهم.

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