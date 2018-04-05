مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

أبرز المواد
للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

أبرز المواد
شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

أبرز المواد
والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

أبرز المواد

تفاصيل «2200» وظيفة رجالية ونسائية للسعوديين

تفاصيل «2200» وظيفة رجالية ونسائية للسعوديين
http://almnatiq.net/?p=561924
المناطق_الرياض

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن توفر وظائف للسعوديين فقط وفرص عمل نسائية تتجاوز 2200 وظيفة في إدارات الشركة المختلفة.

وقالت ان الوظائف الشاغرة في مجالات: المبيعات – الموارد البشرية – الشؤون الهندسية – الجودة – الشؤون المالية – التسويق – المشتريات – الشؤون القانونية – تقنية المعلومات – العقار – الاستثمار – المراجعة الداخلية 
– الاستيراد – الصيانة – سلسلة الإمداد ، التصنيع ، النقل ، المستودعات والخدمات اللوجستية.

ودعت الشركة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة تقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي : jobs@othaimmarkets.com 

روابط ذات صلة

الراجحي: لدينا 6 آلاف مكتب استشاري وطني في المملكة والإستشارات الوطنية لا تمثل سوى 5% من حجم السوق

الراجحي: لدينا 6 آلاف مكتب استشاري وطني في المملكة والإستشارات الوطنية لا تمثل سوى 5% من حجم السوق
المؤتمر السعودي الأول لجراحة التجميل والترميم بمشاركة أكثر من 50 متحدثا دولياً

المؤتمر السعودي الأول لجراحة التجميل والترميم بمشاركة أكثر من 50 متحدثا دولياً
طائرات التحالف تدكّ مواقع الحوثي

طائرات التحالف تدكّ مواقع الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*