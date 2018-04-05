تفاصيل «2200» وظيفة رجالية ونسائية للسعوديين

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أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن توفر وظائف للسعوديين فقط وفرص عمل نسائية تتجاوز 2200 وظيفة في إدارات الشركة المختلفة.

وقالت ان الوظائف الشاغرة في مجالات: المبيعات – الموارد البشرية – الشؤون الهندسية – الجودة – الشؤون المالية – التسويق – المشتريات – الشؤون القانونية – تقنية المعلومات – العقار – الاستثمار – المراجعة الداخلية

– الاستيراد – الصيانة – سلسلة الإمداد ، التصنيع ، النقل ، المستودعات والخدمات اللوجستية.

ودعت الشركة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة تقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي : jobs@othaimmarkets.com