غيابات بالجملة في «كلاسيكو» الدوري السعودي

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يشهد “كلاسيكو” الحسم بين الأهلي والهلال، المقرر إقامته السبت المقبل، غيابات بارزة في صفوف الفريقين.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة 25 (قبل الأخيرة) من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويغيب عن صفوف الهلال 4 لاعبين هم حسن كادش وعبدالله الحافظ وكارلوس إدواردو ونواف العابد بسبب الإصابة، فيما تضاءلت فرصة مشاركة سلمان الفرج بسبب إصابته أيضاً، ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركة إيزكويل سيروتي من عدمها في المواجهة.

على الجانب الآخر، يغيب عن صفوف الأهلي الثنائي حمدان الشمراني، وكلاوديمير ديس سوزا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الملونة.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.