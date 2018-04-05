مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

أبرز المواد
للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

أبرز المواد
شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

أبرز المواد
والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

أبرز المواد

الناتو: لا نريد سباق تسلح جديد مع روسيا

الناتو: لا نريد سباق تسلح جديد مع روسيا
http://almnatiq.net/?p=561933
المناطق_وكالات

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف لا يريد سباق تسلح جديد مع روسيا وسط توتر متصاعد بين موسكو والغرب على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في المملكة المتحدة.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في أوتاوا: لا نريد سباق تسلح جديد، وبالتالي نركز جهودنا على رد يكون حازماً وقوياً ومتوقعاً، إنما كذلك معتدلاً ودفاعياً.

وشدد على أنه لا نريد حرباً باردة جديدة مضيفاً أن روسيا جارتنا، وبالتالي سنواصل السعي لإقامة علاقة بناءة أكثر مع روسيا.

وأدلى ستولتنبرغ بهذه التصريحات رداً على سؤال حول إمكانية أن تفرض دول الحلف الأطلسي عقوبات جديدة على موسكو رداً على تسميم سكريبال وابنته يوليا في 4 مارس في سالزبري بجنوب غرب إنكلترا.

وبعد بضعة أيام على عملية التسميم بواسطة مادة تصيب الأعصاب تم ابتكارها في سياق برنامج سوفياتي، وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أصابع الاتهام إلى موسكو معتبرةً أنه التفسير الوحيد الممكن، فيما نفت روسيا ضلوعها في المسالة.

روابط ذات صلة

هذه الحيوانات تستشعر الزلازل قبل وقوعها

هذه الحيوانات تستشعر الزلازل قبل وقوعها
غيابات بالجملة في «كلاسيكو» الدوري السعودي

غيابات بالجملة في «كلاسيكو» الدوري السعودي
تفاصيل «2200» وظيفة رجالية ونسائية للسعوديين

تفاصيل «2200» وظيفة رجالية ونسائية للسعوديين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*