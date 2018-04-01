عمر العبداللات بحفل فني لصالح صندوق “تحيا مصر”

المناطق_مشعل العنزي

يشارك الفنان الأردني عمر العبداللات لإحياء حفلاً غنائياً جماهرياً لصالح صندوق “تحيا مصر” بجمهورية مصر ويشاركه بها الفنانين المصري الكبير عمرو دياب والتونسية القديرة لطيفة التونسية، وذلك يوم الخميس الموافق 12 إبريل 2018.

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققه بين الجمهور المصري بالأغنية الوطنية “يُحكى أنّ” وتصدرها لقائمة الـ Top Tracks على موقع “اليوتيوب” في مصر، والذي تغنى بها بكل محبة وإعجاب ببطولات الجيش المصري وإنجازاته الكبيرة، حاملاً بين طياتها كل معاني المحبة والأخوة التي يجتمع بها مع أخوانه وأشقائه المصريين، والتي صورها فيديو كليب من ألحان عمر العبداللات نفسه وكلمات الشاعر مهدي الشيخ، وتوزيع موسيقي للمايسترو محمد القيسي، ومن إنتاج مؤسسة الأمل للإنتاج الفني “محمد المجالي” ومن إخراج جابر القيسي.