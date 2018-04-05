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وزير الشؤون البلدية والقروية يطلع على منجزات أمانة الجوف في مجال تحسين المشهد الحضري

وزير الشؤون البلدية والقروية يطلع على منجزات أمانة الجوف في مجال تحسين المشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=561973
المناطق_الرياض

اطلع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ‬⁩ على مؤشرات الأداء والأفكار الإبداعية ومنجزات ⁧‫أمانة منطقة الجوف‬⁩  في مجال تحسين المشهد الحضري من خلال معالجة مظاهر ⁧‫التشوه البصري‬⁩ يرافقه معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير رئيس مركز تحقيق الأهداف الدكتور غانم المحمدي ، بمقر الوزارة بمنطقة الرياض .
واستمع معالي الوزير ومرافقيه لشرح مفصل من أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني عن مؤشرات قياس الأداء ونسب الإنجاز في مبادرة معالجة التلوث البصري للربع الأول من العام الجاري والتي ضمت نحو 15 محورًا مستهدفاً بالإزالة والمعالجة، كما قدمت الأمانة صورًا وتجارباً لجهودها في تنفيذ وإنجاح المبادرة والتي يتم تنفيذها وفق محددات ومستهدفات وجدولة زمنية معتمدة.
يذكر أن أمانة منطقة الجوف وبلدياتها  التابعة لها حققت نتائج إيجابية ومتقدمة في مؤشرات قياس الأداء عن أعمالها للربع الأول في عدد من محاور التلوث ذات الأثر العالي، وتسعى في مواصلة جهودها لإنجاح مبادرة الوزارة في إزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال فرق عمل إدارية وفنية مشتركة.
من جهته ثمن أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني زيارة معالي الوزير وتوجيهاته الدائمة والمستمرة لأمانة المنطقة .

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