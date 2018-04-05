جامعة الأميرة نورة تزفّ 9 آلاف طالبة إلى سوق العمل

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تزف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ولمدة 10 أيام من الشهر الجاري برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، هذا العام الدراسي 1438/1439هـ نحو 9 آلاف طالبة إلى سوق العمل.

وبلغ عدد خريجات الكليات الإنسانية 3689 طالبة، بينما بلغ عدد خريجات الكليات العلمية 2690 طالبة، وكذلك الكليات الصحية التي بلغ عدد خريجاتها 615 طالبة في مختلف التخصصات الطبية، ويزف معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها 12 طالبة من مختلف الجنسيات، كما تخرج كلية المجتمع 1013 طالبة.

والجدير بالذكر أن الجامعة تأخذ على عاتقها إنتاج مخرجات عالية الكفاءة تحقق تطلعات الوطن، ورؤية 2030 التي تمكن المرأة السعودية وتذلل أمامها العقبات، لتضع بصمتها على مسيرة التنمية نحو غدٍ أفضل، في ظل دعم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين -أيّدهما الله- ، كما أن القيادة تراهن على شباب الوطن لتولي مواقع الريادة في سعي حثيث نحو المستقبل، وهذا ما يجعل الجامعة تتحمل مسئوليتها في عمل أكاديمي بالغ الجودة والإتقان لدعم المملكة وخططها وتطلعاتها الطموحة، تقطف ثماره اليوم بفضل الله.