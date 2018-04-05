سقوط مبنى القاعية للاحتفالات للمرة الثالثة .. فمن المسؤول؟

المجمعة - فلاج الشعيفاني

للمرة الثالثة يسقط الجزء العلوي من مبنى احتفالات البلدية في مركز القاعية الذي يتبع إداريا إلى محافظة المجمعة ، المبنى الحديث تم انشاؤه قبل سنتين من قبل إحدى الشركات الوطنية وتكرر سقوطة عند تغير الأجواء وزيادة سرعة الرياح رغم أنها لم تصل الى سرعات عالية .. سقوط المبنى أعاد إلى الأذهان جودة العمل ودقة التنفيذ التي يغفل عنها أحيانا بعض المقاولين ويكتفون بالعمل العشوائي السريع.

ورغم تدخل المقاول واعادة الإصلاح إلا أنه يتهادى سقوطا مع أول الرياح ، ماحدث للمبنى من سقوط متكرر مؤشر على عدم مهنية المقاول المنفذ وإلتزامه بمراحل الانشاء بدقة متقدمة وكشف سوء العمل والخلل الواضح من البداية ، “المناطق” تابعت هشاشة المبنى وغياب الجودة والمتابعة من قبل المقاول وتحدثت عنه مرارا وتكرارا لعل المسؤول يقوم بدوره في مراقبة العمل وتقييمه النهائي في مبنى حكومي كلف ملايين الريالات ولكن غابت عنه الجودة والمراقبة.

“المناطق” كانت قد نشرت عن المبنى قبل عام .. ولكن للآسف الجهات المختصة لم تتحرك حتى الآن وتعاقب المسؤول عن هذا الإهمال..