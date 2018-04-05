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الملحقية الثقافية في كوالالمبور تكرم الطلبة السعوديين المتفوقين بالجامعات الماليزية

الملحقية الثقافية في كوالالمبور تكرم الطلبة السعوديين المتفوقين بالجامعات الماليزية
http://almnatiq.net/?p=561997
الرياض - مشعل العنزي

عقدت الملحقية الثقافية السعودية بكوالالمبور مساء امس الاربعاء لقاء مع معالي وزير التعليم في مملكة ماليزيا، بحضور سعادة السفير الأستاذ محمود قطان وقد تم تكريم الطلاب المتميزين بالجامعات الماليزية كما تم الإعلان عن مجموعة من المنح الدراسية لعدد من الطلاب الماليزيين للدراسة في المملكة , ومن الطلاب المميزين الطالب مشاري عبدالله الغيدي والذي يدرس الدكتوراة في تخصص الفيزياء .

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