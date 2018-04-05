6 توصيات لملتقى اللجان العمالية في المملكة لتحقيق رؤية 2030

الرياض - مشعل العنزي

أسفر ملتقى اللجان العمالية في المملكة الذي استضافته اللجنة العمالية في شركة أرامكو السعودية عن ست توصيات تهدف لتطوير أداء اللجان العمالية في المملكة لخدمة الاقتصادي السعودي وتحقيقاً لرؤية 2030 , واشتملت التوصيات الست على وضع خارطة طريق لتفعيل دور اللجان العمالية وزيادة عددها في المنشآت ما سينعكس على المصلحة العامة من خلال تحفيز المنشآت التي تنطبق عليها الشروط لتشكيل لجان عمالية وحثهم على تمكين العاملين بها تشكيل لجان عمالية.

تم عقد لقاء سنوي برعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع لجان العمل وبحضور جميع رؤساء تنفيذيين ومدراء عموم الشركات والمؤسسات (المنشآت) التي دعمت تشكيل لجان العمل، والغرف التجارية، ما يسهم في تعزيز قنوات التواصل بين وزارة العمل ولجان العمل ونشر ثقافة اللجان العُمالية وتم الرفع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية طلب تخصيص موقع إلكتروني يحتوي قائمة بأسماء اللجان العمالية المعتمدة في المملكة وبيانات الاتصال بها أو برئيس كل لجنة لتسهيل التواصل وتبادل المنافع مع لجان العمل الأخرى وتخصيص جائزة سنوية باسم (لجنة العمل المتميزة) للجان العمل الفاعلة والمتميزة ومكافأتها نظير ادائها المتميز. ووضع برامج لدورات متخصصة لأعضاء اللجان العمالية في المملكة لتنمية قدرات أعضاء اللجان و زيادة كفاءتهم , وضرورة اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻘﺎء دوري لرؤساء وأعضاء اللجان العمالية في المملكة، حيث ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ شركة الاتصالات السعودية اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻘﺎدم.

وناقش ملتقى اللجان العمالية في المملكة الذي احتضنه فندق كمبينسكي العثمان في الخبر بحضور الأستاذ محسد عبد العزيز الربيعي مدير عام العلاقات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأستاذ محمد عبيد الله المطيري مدير اللجان العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأستاذ سليمان عبدالرحمن الضويحي مدير شؤون الموظفين بشركة أرامكو السعودية، المهندس فيصل مطلق العازمي مدير معهد الثقافة العمالية بدولة الكويت الشقيقة، ورؤساء وأعضاء عدد كبير من اللجان العمالية بالمملكة، سبل تطوير أداء اللجان العمالية في المملكة من خلال خمس أوراق عمل قدمها المشاركين وورشة عمل خلصت جميعها للتوصيات الست آنفة الذكر.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور فيحان بن مساعد العتيبي رئيس اللجنة العمالية بأرامكو السعودية بالحضور والمشاركين، مشيراً الى أن هذا الملتقى يهدف إلى تطوير أداء اللجان العمالية وزيادة فعاليتها بما يخدم القطاع الاقتصادي في المملكة، ويُسهم في تقدمه، ويعمل على تطوير ودعم الكوادر والكفاءات والمواهب لتحقيق رؤية 2030.

والقى الأستاذ سليمان الضويحي مدير شؤون الموظفين بأرامكو السعودية كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن أهمية هذا اللقاء، وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة العمالية في أرامكو السعودية في تحسين بيئة العمل، وتقديم الأفكار و المقترحات بهدف تحسين شروط العمل وظروفه وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بما يحقق التوازن بين مصلحة المنشأة و العاملين بها ويحقق استقراراً في علاقات العمل.

من جهتها، قدمت الأستاذة منيرة المحارف مقرر اللجنة العمالية بأرامكو السعودية عرض تعريفي عن اللجنة العمالية بأرامكو السعودية وما حققته من إنجازات خلال دوراتها الأربع.

من جهته، قدم الأستاذ محمد المطيري مدير اللجان العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عرض عن مبادرة الثقافة العمالية بوزارة العمل التي تهدف لنشر مبدأ الثقافة العمالية في القطاع الخاص من خلال نشر الوعي بالحقوق والالتزامات وأخلاقيات العمل.

كما قدم المهندس ناصر الجريد عرض عن أنجازات اللجنة العمالية بشركة الإتصالات السعودية، وبعد ذلك ألقى المستشار خالد الدوسري ورقة عمل عن مكافئة نهاية الخدمة.

من جانبه، قدم المهندس فيصل مطلق العازمي مدير معهد الثقافة العمالية بدولة الكويت الشقيقة، ورقة عمل عن معهد الثقافة العمالية ومجلة العامل التي يصدرها الاتحاد العام لعمال الكويت.

وفي ختام اللقاء الذي شهد مشاركة دولتي الكويت والإمارات ممثلتين في المهندس فيصل العازمي عضو اتحاد عمال الكويت ومدير معهد الثقافة العمالية بالكويت والدكتور حمد عبد الرزاق نائب رئيس معهد أوبك للتدريب بدولة الإمارات، تم تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات والدروع التذكارية.