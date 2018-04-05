النفيعي في زيارة للمتوسطة السابعة بالحوية

الطائف - عادل الزهراني

قام المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي بزيارة للمتوسطة السابعة بالحوية للبنات بالحوية برفقة عدد من مديري الادارات والمشرفين التربويين . حيث تجول داخل المبنى المدرسي وطلع على أركانه والفصول الدراسية . وأفتتح عددا من المقرات الدراسية والبرامج والعيادة الصحية .وقد أشاد النفيعي بجهود قائدة المدرسة وزميلاتها على الجهود الحثيثة المبذولة بالمدرسة . متمنياً لهم المزيد من التميز والتألق.