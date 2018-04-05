احدث الأخبار

النفيعي في زيارة للمتوسطة السابعة بالحوية
منطقة مكة المكرمة
 6 توصيات لملتقى اللجان العمالية في المملكة لتحقيق رؤية 2030
أبرز المواد
 صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن
أبرز المواد
 الملحقية الثقافية في كوالالمبور تكرم الطلبة السعوديين المتفوقين بالجامعات الماليزية
أبرز المواد
 صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تسمية الحديقة المركزية العامة والعالمية في مدينة الرياض باسم مقامه الكريم
أبرز المواد
 السوق المالية : الهيئة مستمرة في رفع مستويات الشفافية والحوكمة لحماية المتعاملين فيها
أبرز المواد
 “التعليم” و “العمل والتنمية الاجتماعية” تطلقان برنامجا لتأهيل وتعزيز مهارات الطلاب لسوق العمل
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة تزفّ 9 آلاف طالبة إلى سوق العمل
أبرز المواد
 وزير التعليم: مكافآت مالية مقطوعة للطلاب المصابين بالجرب
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية والقروية يطلع على منجزات أمانة الجوف في مجال تحسين المشهد الحضري
أبرز المواد
 صحة القصيم تدشن منصة ” اعتماد ” للخدمات الالكترونية
منطقة القصيم
 أطباء مستشفى البكيرية ينجحون في تثبيت كسور بعنق عظمة الفخذ
أبرز المواد
مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

أبرز المواد
للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

أبرز المواد
شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

أبرز المواد
والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

أبرز المواد

النفيعي في زيارة للمتوسطة السابعة بالحوية

النفيعي في زيارة للمتوسطة السابعة بالحوية
http://almnatiq.net/?p=562008
الطائف - عادل الزهراني
قام المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي بزيارة للمتوسطة السابعة بالحوية للبنات بالحوية برفقة عدد من مديري الادارات والمشرفين التربويين  . حيث تجول داخل المبنى المدرسي وطلع على أركانه والفصول الدراسية . وأفتتح عددا من المقرات الدراسية والبرامج والعيادة الصحية .وقد أشاد النفيعي بجهود قائدة المدرسة وزميلاتها على الجهود الحثيثة المبذولة بالمدرسة . متمنياً لهم المزيد من التميز والتألق.

روابط ذات صلة

كلية التربية بجامعة الطائف تكرّم الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز

كلية التربية بجامعة الطائف تكرّم الفائز بجائزة وزارة التعليم للتميز
شهد الغامدي تحصد الميدالية الذهبية على مستوى المملكة

شهد الغامدي تحصد الميدالية الذهبية على مستوى المملكة
محافظ ميسان يدشن “منتدى الثقفي ” في بلاد ثقيف بمحافظة ميسان

محافظ ميسان يدشن “منتدى الثقفي ” في بلاد ثقيف بمحافظة ميسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*