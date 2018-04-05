تدخل جراحي دقيق بالمنظار في أبها للولادة والأطفال يحرر رئة طفل من التليف الصدري

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تمكن – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة رئيس قسم جراحة الأطفال الدكتور عبدالله الهلال الغامدي استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال ، والدكتور حسام داغستاني رئيس قسم التخدير ، من إجراء تدخل جراحي بالمنظار لطفل يبلغ من العمر ٩ سنوات – كان يعاني من ضيق تنفسي متزايد وضعف بالصحة العامة وحرارة لمدة شهر – وذلك لفك التصاقات بالتجويف الصدري الأيمن وإزالة غلاف متليف حول الرئة بالكامل في حالة نادرة في الأطفال (Fibrothorax) ناتجة عن الدرن ، مما حسن وضع الطفل وخرج من المستشفى في اليوم الخامس بصحة جيدة ولله الحمد .

وفي نفس السياق أجريت كذلك عمليتي منظار بالصدر لطفلتين بسن دون العامين إحداها لإستئصال حويصلة هوائية قطرها ١٤ سم إنفجرت مرتين سابقاً وأدت لضيق تنفسي حاد وحالة أخرى بتجمع صديدي بكتيري وتسريب هواء حول الرئه اليمنى ، تم فيها تنظيف الصديد وتحرير الرئة وتحسنت صحة الطفلتين وأخرجتا للمنزل بصحة وعافية.