احدث الأخبار

تدخل جراحي دقيق بالمنظار في أبها للولادة والأطفال يحرر رئة طفل من التليف الصدري
منطقة عسير
 #استشهاد_الملازم_اول_سعد_المديهش .. والحريق تنعي بطلها
أبرز المواد
 د.الفلاح يكرم فريق طبي أجرى عملية نادرة
منطقة عسير
 غرفة القصيم تقيم ورشة آلية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة
منطقة القصيم
 ” العمل والتنمية الاجتماعية “تشكر المبلغين عن حالات الإيذاء وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حالة للتعامل معها
أبرز المواد
 الدكتور سعد الراشد: طرق التجارة في جزيرة العرب شكلت شبكة للتواصل الاقتصادي والثقافي مع الحضارات القديمة
أبرز المواد
 منتخب سلة الكراسي يعسكر بالرياض استعدادًا لغرب آسيا بالأردن
أبرز المواد
 بلدية الخبر: إزالة تعديات في 12 موقع…وتطبيق العقوبات بحق المخالفين
المنطقة الشرقية
 مسؤولو “إيجار”: البرنامج يثري مجالات العمل في الوساطة العقارية والتأجير العقاري ويقلل النزاعات الإيجارية
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
المنطقة الشرقية
 رائد الأعمال المهندس عبدالرحمن المعيبد: النجاح أهم من المال والفشل أمر طبيعي في بداية أي مشروع
المنطقة الشرقية
 بلدية أملج تزيل السيارات التالفة ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري
منطقة تبوك
مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

أبرز المواد
للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

أبرز المواد
شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

أبرز المواد
والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

أبرز المواد

تدخل جراحي دقيق بالمنظار في أبها للولادة والأطفال يحرر رئة طفل من التليف الصدري

تدخل جراحي دقيق بالمنظار في أبها للولادة والأطفال يحرر رئة طفل من التليف الصدري
http://almnatiq.net/?p=562064
المناطق - أبها
تمكن – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة رئيس قسم جراحة الأطفال الدكتور عبدالله الهلال الغامدي استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال ، والدكتور حسام داغستاني رئيس قسم التخدير ، من إجراء تدخل جراحي بالمنظار لطفل يبلغ من العمر ٩ سنوات – كان يعاني من ضيق تنفسي متزايد وضعف بالصحة العامة وحرارة لمدة شهر –  وذلك لفك التصاقات بالتجويف الصدري الأيمن وإزالة غلاف متليف حول الرئة بالكامل في حالة نادرة في الأطفال (Fibrothorax) ناتجة عن الدرن ، مما حسن وضع الطفل وخرج من المستشفى في اليوم الخامس بصحة جيدة ولله الحمد .
وفي نفس السياق أجريت كذلك عمليتي منظار بالصدر لطفلتين بسن دون العامين إحداها لإستئصال حويصلة هوائية قطرها ١٤ سم إنفجرت مرتين سابقاً وأدت لضيق تنفسي حاد وحالة أخرى بتجمع صديدي بكتيري وتسريب هواء حول الرئه اليمنى ، تم فيها تنظيف الصديد وتحرير الرئة وتحسنت صحة الطفلتين وأخرجتا للمنزل بصحة وعافية.
 
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع

روابط ذات صلة

د.الفلاح يكرم فريق طبي أجرى عملية نادرة

د.الفلاح يكرم فريق طبي أجرى عملية نادرة
الأمير تركي بن طلال يشرف حفل محافظة بيشة ويدشن مبادرتين للسياحة والزراعة

الأمير تركي بن طلال يشرف حفل محافظة بيشة ويدشن مبادرتين للسياحة والزراعة
نائب أمير عسير يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة لطلاب جامعة بيشة ويدشن مشروعات جامعية بأكثر من 200 مليون

نائب أمير عسير يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة لطلاب جامعة بيشة ويدشن مشروعات جامعية بأكثر من 200 مليون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*