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تفاعل كبير مع معرض فرع الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض في ملتقى (آمن) بالمعهد العلمي بالدرعية

تفاعل كبير مع معرض فرع الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض في ملتقى (آمن) بالمعهد العلمي بالدرعية
http://almnatiq.net/?p=562067
المناطق - الرياض
لقيت مشاركة فرع الرئاسة العامة لهئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في ملتقى (آمن) بالمعهد العلمي بالدرعية تفاعلا كبيرا من الزوار والطلاب على حد سواء ، وقد زار المعرض سمو محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ومسؤولو الجامعة ومنسوبو معهد الدرعية.
وتأتي مشاركة فرع منطقة الرياض ضمن المشاركات التوعوية في المحافل والمحاضن التعليمية التي تعزز قيمة الأمن في المجتمع بإشراف من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، وتوجيه ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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