نائب أمير عسير يستقبل ذوي الشهداء

المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم بمكتبه بالإمارة ذوي الشهيد الرقيب عبده معشي الهلالي ، والشهيد وكيل رقيب فهد الختارشي ، والشهيد وكيل رقيب خلف بن سفر الشهراني ، والشهيد العريف محمد بن حسين الشهري ، والشهيد العريف إبراهيم بن محمد عسيري ، والشهيد العريف إبراهيم بن موسى عسيري ، والشهيد الجندي أول جابر بن عبدالله الشهري ، والشهيد الجندي أول عبدالله بن كليب القحطاني ، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن بالحد الجنوبي .

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة عسير بذوي الشهداء ، ناقلاً لهم تعازي القيادة الرشيدة ، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

وأكد الأمير تركي خلال اللقاء ، أن التضحيات التي يقوم بها جنودنا البواسل تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف لكل مواطن سعودي ، منوهاً الى جهود ابطالنا في الجبهة، وفي مختلف المواقع الأخرى من أعمال بطولية للدفاع عن دينهم ووطنهم، الذي يعد واجب ديني ووطني في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة .

من جانبهم عبر ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، على تعازيهم ومواساتهم في تخفيف مصابهم ، وعلى الاهتمام الدائم بأسر وذوي الشهداء ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن .