طلاب حوطة بني تميم يحييون الجيش السعودي المتجه للحد الجنوبي

الرياض - مشعل العنزي

في بادرة من إدارة التعليم بحوطة بني تميم طلاب المدارس يحيون الجيش السعودي المتجه الى الحد الجنوبي برفع أعلام الوطن , وكان انعكاس هذا الاستقبال لمنسوبي قوات الجيش السعودي اثر إيجابي على جنودنا البواسل وهم في طريقهم لأداء مهمات الواجب الوطني والديني لحماية وطنهم من غدر الخائنين من شرذمة الحوثه واعوانهم من حزب الشيطان وايادي الغدر الايرانية واعوانهم في المنطقة .