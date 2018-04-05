أمانة الشرقية تواصل حملاتها الميدانية على اللوحات «الدعائية»

الدمام - فهد المريخي

رصدت أمانة المنطقة الشرقية، العديد من المخالفات على اللوحات «الدعائية» في شوارع ومباني حاضرة الدمام، وذلك خلال حملة ميدانية نفذتها الأمانة، وذلك بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلان في شوارع المنطقة، فيما تواصل الفرق الميدانية حملاتها لمخالفة اللوح الدعائية الغير مطابقة للوائح والاشتراطات، يأتي ذلك امتدادا لجهود أمانة المنطقة الشرقية، في الحد من التلوث البصري والحفاظ على مكتسبات الأمانة والعقود الاعلانية المبرمة .

وتواصل أمانة المنطقة الشرقية، حملاتها الميدانية على الشوارع والمباني في نطاق حاضرة الدمام والذي يشمل كل من (شرق الدمام ، غرب الدمام ، وسط الدمام ، الخبر الظهران) وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلانية ، الواردة في اللائحة الصادرة من وكالة الشئون الفنية بوزارة الشئون البلدية والقروية، وتطبيق العقوبات و الجزاءات البلدية بحسب لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة والتعليمات التنفيذية للائحة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبد العزيز الصفيان في (تصريح صحافي) :” أن الفرق الميدانية للإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بالأمانة رصدت عدد من المخالفات خلال حملاتها على اللوحات الدعائية في شوارع ومباني نطاق حاضرة الدمام، مؤكدا تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الأفراد والمؤسسات والشركات حول اللوحات الإعلانية المخالفة “.

وأكد أن الحملة الجارية ركزت على اللوحات الدعائية القائمة بذاتها، ويقصد بها اللوحات المنفصلة والمثبتة على أعمدة أمام المراكز التجارية والصناعية وغيرها ، مشيرا إلى وجود اللائحة عبر بوابة الامانة الرقمية .

ولفت الى أن الهدف من تلك الحملات هو التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية الإنشائية والكهربائية لها واللوحات الدعائية وذلك تحسين المظهر العام للشوارع و والميادين وعلى المباني.