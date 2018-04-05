هل العجم اوصيا على سوريا حتى تخلو قمتهم من العرب؟

المناطق - يوسف المطيري

المتابع للبيان الختامي لقمة رؤساء الدول الثلاث “روسيا، تركيا وإيران” الذي جاء فيه وجوب الحث على تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين إلى بلادهم والتعاون لإحلال السلام والاستقرار في سوريا، يرى أن هؤلاء الرؤساء الثلاثة باتو هم الأوصياء على سوريا بعد أن مكنهم النظام السوري في سوريا.

والعجيب أن هؤلاء الرؤساء ببيانهم الصادر، يؤكدون انهم هم من يقرر بخصوص الوضع السوري، وهم من يسمح بعوده النازحين السوريين لديارهم في ظل استسلام رئيس النظام السوري لهم وتسليمهم الخارطة السورية ليعبثوا فيها كيف ما أرادو.

ماذا حصل للسوريين والعرب في السماح لهؤلاء الرؤساء أن يقرروا ما يشاؤون في سوريا وهم الذين أوصلوا الحرب الأهلية السورية إلى شكلها الراهن.

فهل اجتماع هؤلاء الرؤساء يهدف لإنهاء الازمة السورية المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات أو هو اجتماع مصالح ضد العرب اتفق أن تكون الأراضي السورية منطلقه.

المتابع الواعي يجد أن من بجب أن يحل الأزمة السورية ويكون الراعي لها هي الاطياف السورية، بعيدا عن تدخلات العجم الذين لا تهمهم سوريا بقدر ما تهمهم مصالحهم.