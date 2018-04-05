خدمة المجتمع بجامعة المك خالد تقدم 6 دورات في البرنامج الصحي بللسمر

المناطق - أبها

ساهمت عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر بجامعة الملك خالد في توعية، وتثقيف العديد من الشرائح العمرية في مركز بللسمر، و تنومة، و بللحمر، و ذلك ضمن مشاركتها في البرنامج الصحي و التوعوي و التثقيفي الـ6 الذي تنظمه الجامعة ببللسمر و أستمر على مدى خمسة أيام .

حيث قدمت العمادة من خلال البرنامج 6 دورات تدريبية، شملت دورة بعنوان (تعديل السلوكيات السلبية لدى الأطفال ) قدمها الدكتور محمد بن علي العبد في مدرسة مروان بن الحكم الابتدائية و المتوسطة بحوراء .

كما تم تقديم دورة بعنوان ( تعديل السلوكيات لدى الطلاب ) للدكتور محمد بن علي العبد في عدد من المواقع بثانوية عبل، وثانوية أبو بكر، و متوسطة الفيصلية بتنومة، ومركز تدريب بللسمر، و استهدفت معلمي المرحلة الابتدائية و المتوسطة و الثانوية , و تناولت الدورة أسباب و أعراض المشاكل السلوكية لدى الأبناء , و كيفية تحويل السلوكيات السلبية إلى إيجابية , و جدوى العقاب البدني و آثاره , كما اشتملت الدورة على برنامج عملي لتعديل السلوك و اختبار القدرات التربوية للمربين و الآباء .

بدوره قدم الدكتور محمد أحمد غريب دورة بعنوان ( استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل)، في مدرسة البخاري بتنومة.

كما قدم الأستاذ طارق موسى العر دورة بعنوان ( التعامل المثالي مع مواقع التواصل الاجتماعي ) و ذلك على مدى يومين في كلاً من ثانوية عبل، و ثانوية الملك فهد، ومتوسطة أبو بحنيفة بتنومة، , و استهدفت الدورة طلاب المرحة المتوسطة و طلاب المرحلة الثانوية من سن (12 و حتى 18 سنة)، وهدفت إلى إكساب المتدربين المعارف، والمهارات اللازمة لاستخدام برامج مواقع التواصل الاجتماعي بكفاءة و فعالية، واشتملت الدورة على عدة محاور و منها التعريف بمواقع التواصل الاجتماعي , و علاقة تكنولوجيا الاتصال و المعلومات بوسائل التواصل الاجتماعي , و دور التواصل الاجتماعي في التأثير على المجتمع , و إيجابيات و سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي , و الممارسات لإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي .

وقدم الدكتور علي ال ياسر دورة بعنوان (مهارة إدارة الأزمات ) في مركز تدريب بللسمر، و هدفت إلى إكساب المتدربين المعارف و المهارات اللازمة لإدارة الأزمات بكفاءة و فعالية، كما تناولت مفهوم الأزمة و أنواع الأزمات و خصائص و مراحل الأزمة و مفهوم إدارة الأزمة، واستراتيجية إدارة الأزمة، و استهدفت الدورة كافة القطاعات و شملت كلاً من : بلدية بللسمر، والدفاع المدني ببلسمر، وشرطة بللسمر، ومستشفى بللسمر، والدفاع المدني ببلحمر، وشرطة بللحمر .

من جهتها قدمت المستشارة بالعمادة و منسقة الوحدة الأكاديمية بالعمادة الدكتورة سامية نداء شهوان دورة بعنوان ( أنماط الشخصية و أثرها في عملية التعلم )، و ذلك في مركز التدريب في بللسمر , و استهدفت معلمات التعليم العام في بللسمر و بللحمر و تنومة .

و تناولت الدورة مفهوم الشخصية و العوامل المؤثرة في بنائها , و أهمية دراسة المعلمة لأنماط الشخصية و علاقتها بـنمط التعلم لدى الفرد , و السمات التي تميز كل نمط و استراتيجيات التدريس الملائمة لكل نمط .

و هدفت الدورة إلى تحديد مفهوم الشخصية و النظم التمثيلية لها , و معرفة العوامل المؤثرة في الشخصية , و استنتاج العلاقة بين النظام التمثيلي للفرد و نمط تعلمه , و التعرف على الخصائص التي تميز أصحاب كل نمط , و تدريب المعلمات على اختيار استراتيجيات التدريس المناسبة للأنماط المختلفة و تنويع طرق التدريس و الوسائل المعينة .

و أكدت الدكتورة سامية نداء شهوان أن عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر تسهم في تقديم العديد من الخدمات المتميزة للمجتمع , و تحرص على الوصول إلى مختلف القطاعات لرفع قدرات المستفيدين وتفعيل الشراكات التدريبية والتعليمية ومنها هذه البرامج التدريبية التي شاركت بها العمادة على مستوى شطر البنين والبنات بعدد من البرامج وتقديم يد العون بالاستشارات المتخصصة والنوعية بحلول إبداعية مبتكرة تحت إشراف متخصصين على أعلى درجة من الكفاءة .

و قالت : كانت مساهمة العمادة في البرنامج الصحي التوعوي التثقيفي السادس في بللسمر هو جزء من تلك المهام التي تطورت بشكل واضح وكبير تحت رعاية سعادة الدكتور مرزن عوضه الشهراني وكيل الجامعة للتطوير والجودة , وسعادة الدكتور عمر علوان عقيل عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر , بالإضافة إلى مساعدة العميد الدكتورة عبير محفوظ مداوي . ​