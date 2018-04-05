الدولار يصعد لأعلى مستوى له منذ أسبوعين

كانت بكين فرضت، الأربعاء، رسوما جمركية على واردات رئيسية من الولايات المتحدة من بينها فول الصويا والطائرات والسيارات ولحوم الأبقار والكيماويات ردا على إجراءات مماثلة من واشنطن.

وأدى ذلك إلى صعود الين، الذي غالبا ما يحظى بإقبال المستثمرين في أوقات اضطراب السوق، وعزوف المستثمرين إلى حد كبير عن تكوين مراكز جديدة في الأصول العالية المخاطر مع هبوط الأسهم الأميركية.

لكن الدولار عوض خسائره، الخميس، بعدما قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الإدارة الأميركية تتفاوض مع الصين ولا تخوض حربا تجارية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 90.20.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية ليجري تداوله عند 107.08 ين، بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7691 دولار أميركي رغم صدور بيانات محلية قوية.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2258 دولار أميركي، معززا مكاسبه المحدودة التي سجلها، الأربعاء.