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تقارير إسبانية.. محمد صلاح توصل لاتفاق مع ريال مدريد

تقارير إسبانية.. محمد صلاح توصل لاتفاق مع ريال مدريد
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المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم بأن هداف نادي ليفربول المصري محمد صلاح توصل لاتفاق مع مسؤولي ريال مدريد للانضمام للنادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال موقع “دون بالون”، إن صلاح توصل لاتفاق مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لحمل قميص “الميرينغي” بداية من الموسم المقبل، في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية بين الريال وليفربول.

أما موقع “دياريو جول”، فقد أورد بأن صلاح سيرتدي القميص رقم 11 في حال انتقاله إلى النادي الملكي.

ويقدم النجم المصري مستويات رائعة مع ليفربول هذا الموسم، إذ يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، كما قاد فريقه أمس، لتحقيق فوز كبير على ضيفه مانشستر سيتي (3-0) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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