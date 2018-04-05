تقارير إسبانية.. محمد صلاح توصل لاتفاق مع ريال مدريد

المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم بأن هداف نادي ليفربول المصري محمد صلاح توصل لاتفاق مع مسؤولي ريال مدريد للانضمام للنادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال موقع “دون بالون”، إن صلاح توصل لاتفاق مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لحمل قميص “الميرينغي” بداية من الموسم المقبل، في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية بين الريال وليفربول.