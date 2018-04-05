الضمان النسوي بغرب الرياض يعرف زوار مهرجان الأسر المنتجة بخدمات الوزارة

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اختتم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بغرب الرياض مساء امس الأربعاء مشاركته في مهرجان الأسر المنتجة “منتجة2” الذي نظمته جمعية الأطفال المعوقين بالمواكبة مع المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل وأقيم بمركز الملك فهد الثقافي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وكانت المشاركة التي مثل فيها مكتب الضمان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واستمرت ثلاثة أيام تهدف إلى تعريف زوار المهرجان بأنواع الرعاية التي تقدمها الوزارة للمشمولين برعايتها من ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين في الفروع الايوائية بالإضافة إلى التعريف بخدمات الضمان والبرامج المساندة له واهدافه وكيفية التقديم وفئاته المستفيدة من تلك الخدمات لاسيما قسم الأسر المنتجة التي يدعمها المكتب وذلك من خلال ركن تعريفي يحتوي على العديد من المنشورات والمطبوعات التعريفية الخاصة بالمكتب وفروع الوزارة الأخرى مع الإجابة على استفسارات واسئلة الحضور من قبل فريق العمل المشارك في المهرجان من موظفات الضمان .

تأتي هذه هذه المناسبة ضمن المناسبات الخارجية التي تحرص الفروع النسائية بمنطقة الرياض على المشاركة فيها لتعريف المجتمع بخدمات الوزارة واهدافها وفئاتها المستفيدة في كافة المجالات .