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بالفيديو.. سائق ضحى بالشاحنة ليفلت من “اصطدام مرعب”

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المناطق - الرياض
نجا سائق شاحنة في الولايات المتحدة من الموت بأعجوبة، إذ غادر المركبة قبل ثوان قليلة من صدم قطار لها، في مدينة تامبل، بولاية جورجيا.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشاحنة علقت على معبر بشريط السكة الحديد، فوجد السائق نفسه عاجزا عن الحركة، وحين اكتشف أن القطار بات قريبا، غادر الشاحنة.

وسحب القطار الشاحنة بقوة كبيرة، وأبعدها لمسافة طويلة عن المعبر، فيما لم يصب السائق بأي أذى.

وقام أحد العابرين بتسجيل مقطع الفيديو بعدما كان مارا من المنطقة، وأعلنت السلطات إغلاق الموقع عقب الحادثة.

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