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تويتر تعلق أكثر من مليون “حساب إرهابي”

تويتر تعلق أكثر من مليون “حساب إرهابي”
http://almnatiq.net/?p=562210
المناطق - الرياض

قالت شبكة تويتر، يوم الخميس، إنها علّقت أكثر من مليون حساب منذ 2015 بسبب “ترويجها للارهاب”.
وذكرت المنصة في تقريرها الأخير للشفافية، أنها علّقت 274،460 حسابا بين يوليو وديسمبر 2017 بسبب ارتكابها “مخالفات مرتبطة بالترويج للإرهاب”، وهو ما يرفع عدد الحسابات المعلّقة إلى أكثر من مليون حساب منذ العام 2015.

وأوردت تويتر، في بيان، أن الرقم المعلن يمثّل انخفاضا بنسبة 8،4 بالمئة بالمقارنة مع عدد الحسابات التي علّقت في الفترة التي سبقت وهو أيضا ثاني انخفاض على التوالي.

وقال فريق السياسة العامة في تويتر “نستمر في رؤية التأثير الإيجابي والكبير لسنوات من العمل الشاق لجعل موقعنا مكانا غير مرغوب للدعوة للإرهاب، مما أدى إلى تحول كبير في هذا النوع من الأنشطة بعيدا عن تويتر”.

وتعرضت تويتر لضغوط كبيرة من الحكومات عبر العالم لتضييق الخناق على المتطرفين والمستخدمين الذين يروجون للعنف والاعتداءات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على منصة مفتوحة لحرية التعبير لملايين المستخدمين الآخرين.

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