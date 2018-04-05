هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والأسياح و عيون الجواء وقبة و الشماسية والخبراء ورياض الخبراء ومركز خصيبه الفواره والقواره وشري والمدرج والربيعية والعمار والبطين والفويلق والشيحية ، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة القصيم .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار على منطقة القصيم
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والأسياح و عيون الجواء وقبة و الشماسية والخبراء ورياض الخبراء ومركز خصيبه الفواره والقواره وشري والمدرج والربيعية والعمار والبطين والفويلق والشيحية ، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة القصيم .
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