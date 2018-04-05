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أمطار على منطقة القصيم

أمطار على منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=562216
المناطق - واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والأسياح و عيون الجواء وقبة و الشماسية والخبراء ورياض الخبراء ومركز خصيبه الفواره والقواره وشري والمدرج والربيعية والعمار والبطين والفويلق والشيحية ، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة القصيم .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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