احدث الأخبار

رئيس مركز قنا يعقد اجتماعا “عاجلاً” مع لجنة “متابعة حمى الوادي المتصدع” بعد ظهور حالة ايجابية بقنا
منطقة عسير
 فيصل بن مشعل يترأس اجتماع فريق عمل ملتقى بيبان القصيم
منطقة القصيم
 سقوط مبنى القاعية للاحتفالات للمرة الثالثة .. فمن المسؤول؟
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني يؤكد أن طريق السلام يبدأ بتخلي الميليشيات الحوثية عن السلاح والتزامها بالمرجعيات
أبرز المواد
 والدة اللواء الجهني ورئيس المجلس البلدي باملج إلى رحمة الله
منطقة تبوك
 أمطار على منطقة القصيم
منطقة القصيم
 أعدموه قبل 140 عاما.. ثم اعتذروا
أبرز المواد
 تويتر تعلق أكثر من مليون “حساب إرهابي”
أبرز المواد
 فيديو مرعب لطائرة ركاب ألغت الهبوط في آخر لحظة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يلتقي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة
منطقة القصيم
 أمير الجوف التقى كُتًاب العدل بالمنطقة والمحافظات ومدير فرع الوزارة 
منطقة الجوف
مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة

أبرز المواد
للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

أبرز المواد
صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

أبرز المواد
والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

أبرز المواد

رئيس مركز قنا يعقد اجتماعا “عاجلاً” مع لجنة “متابعة حمى الوادي المتصدع” بعد ظهور حالة ايجابية بقنا

رئيس مركز قنا يعقد اجتماعا “عاجلاً” مع لجنة “متابعة حمى الوادي المتصدع” بعد ظهور حالة ايجابية بقنا
http://almnatiq.net/?p=562236
المناطق - محمد الغبيشي
عقد رئيس مركز قنا سعد بن يحيى الحياني اليوم الخميس اجتماعًا عاجلًا  باللجنة المشكلة من مركز قنا، والتي تضم عددًا من الجهات الحكومية المعنية بمتابعة مرض حمى الوادي المتصدع وحضر الاجتماع كلا من رئيس بلدية قنا ومدير فرع الزراعة بقنا والبحر ومندوب شرطة قنا ومدير المركز الصحي بقنا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الكشف عن عينة إجابية للمرض بإحدى حضائر الأغنام بالمركز؛ وقد باشرت الجهات المعنية قد باشرت بإتخاذ كافة التدابير اللازمة في حينها .
ورأت اللجنة ان تقوم الجهات المعنية بعمل خطط احترازية مكثفة للقضاء على المرض قبل انتشاره.
وذكر رئيس مركز قنا انه لايوجد سوى حاله واحدة في المركز وتم التعامل معها من قبل مكتب الزراعة بقنا ، وشدد على تكثيف فرق الرش خلال الفترة المقبلة من قبل اللجنة المعنية لمكافحة نواقل المرض ، ومتابعة المركز الصحي لحالات العدوى المصاحبة للمرض والابلاغ عنها .

روابط ذات صلة

تدشين المرحلة الأولى من تطوير البنية التحتية للتموين في مستشفى عسير

تدشين المرحلة الأولى من تطوير البنية التحتية للتموين في مستشفى عسير
مؤتمر “الدراسات العليا في الجامعات السعودية” يناقش استكتاب وانتحال بحوث الدراسات العليا

مؤتمر “الدراسات العليا في الجامعات السعودية” يناقش استكتاب وانتحال بحوث الدراسات العليا
منسوبات الطب و التمريض بجامعة الملك خالد ينشرن الوعي الصحي في بللسمر

منسوبات الطب و التمريض بجامعة الملك خالد ينشرن الوعي الصحي في بللسمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*