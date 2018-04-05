رئيس مركز قنا يعقد اجتماعا “عاجلاً” مع لجنة “متابعة حمى الوادي المتصدع” بعد ظهور حالة ايجابية بقنا

المناطق - محمد الغبيشي

عقد رئيس مركز قنا سعد بن يحيى الحياني اليوم الخميس اجتماعًا عاجلًا باللجنة المشكلة من مركز قنا، والتي تضم عددًا من الجهات الحكومية المعنية بمتابعة مرض حمى الوادي المتصدع وحضر الاجتماع كلا من رئيس بلدية قنا ومدير فرع الزراعة بقنا والبحر ومندوب شرطة قنا ومدير المركز الصحي بقنا.

ويأتي هذا الاجتماع بعد الكشف عن عينة إجابية للمرض بإحدى حضائر الأغنام بالمركز؛ وقد باشرت الجهات المعنية قد باشرت بإتخاذ كافة التدابير اللازمة في حينها .

ورأت اللجنة ان تقوم الجهات المعنية بعمل خطط احترازية مكثفة للقضاء على المرض قبل انتشاره.

وذكر رئيس مركز قنا انه لايوجد سوى حاله واحدة في المركز وتم التعامل معها من قبل مكتب الزراعة بقنا ، وشدد على تكثيف فرق الرش خلال الفترة المقبلة من قبل اللجنة المعنية لمكافحة نواقل المرض ، ومتابعة المركز الصحي لحالات العدوى المصاحبة للمرض والابلاغ عنها .