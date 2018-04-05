تعرف على ملعب “فولجوجراد أرينا” الذي سيشهد مواجهة السعودية ومصر

بُنى ملعب فولجوجراد الجديد لروسيا 2018 في موقع الملعب المركزي، على سفح نصب الحرب التذكاري ماماييف كورجان. موقع الملعب السابق يُعتبر محجاً لعشاق اللعبة، والأكثر حنكة بينهم يتذكرون الفوز الأوروبي على مانشستر يونايتد والمعارك المحلية مع سبارتاك موسكو.

*التصميم *

تأخذ واجهة الملعب شكل مخروط مقلوب مقتطع، ببنية شبكية تمنح البناء قوة هائلة. تصميم دعامة الواجهة ومصدات الرياح تجسد جوانب من عروض الألعاب النارية يوم النصر. الطريقة المميزة التي بني بها سقف الملعب، مع كابلات تذكر بعجلات الدراجات الهوائية، تمنح الملعب عنصراً إضافياً من الإبتهاج.

*الإرث *

بعد روسيا 2018، سيكون الملعب مقراً لفريق روتور، الذي حل سابقاً بين الثلاثة الأوائل في الدوري الروسي.

هذا الملعب سيستضيف:

تونس – إنجلترا

نيجيريا – أيسلندا

السعودية – مصر

اليابان – بولندا

…أيضاً ..

المدينة: فولجوجراد

المشروع: ملعب جديد

السعة: 45000 متفرج *

الموقع: الحديقة المركزية

الفريق المحلي: أف سي روتور

* الرقم أعلاه يعكس السعة المتوقعة للملعب عند إكماله. الرجاء أخذ العلم بأن السعة الرسمية لكأس العالم 2018 FIFA ستكون أقل نظراً لمتطلبات المنشآت الخاصة بكأس العالم FIFA.