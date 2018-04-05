احدث الأخبار

فرقة الأوركسترا تعزف عددا من قصائد خالد الفيصل المغناة
أبرز المواد
 مسؤول يمني يُثمن دعم وإسناد دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في بلاده
أبرز المواد
 الدوحة تهرب من فضيحة “عملاءها التويتريين” عبر مقاضاة المغردين
أبرز المواد
 إداري و لاعبان من نادي الجوف ضمن منتخب سلة الكراسي المتحركة
الرياضة
 مدير عام نشاط الطالبات بالوزارة تكرم المشرفة بتعليم تبوك خلود الحربي
منطقة تبوك
 انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14
منطقة مكة المكرمة
 موجة الغبار والرياح تنشط في سماء الرياض منذ البارحة وانعدام الرؤية يصل إلى أقل من 30 مترا
أبرز المواد
 تعرف على ملعب “فولجوجراد أرينا” الذي سيشهد مواجهة السعودية ومصر
أبرز المواد
 مونديال روسيا 2018 .. 70 يوما على الانطلاق
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز
أبرز المواد
 رئيس مركز قنا يعقد اجتماعا “عاجلاً” مع لجنة “متابعة حمى الوادي المتصدع” بعد ظهور حالة ايجابية بقنا
منطقة عسير
 فيصل بن مشعل يترأس اجتماع فريق عمل ملتقى بيبان القصيم
منطقة القصيم
للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

أبرز المواد
صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

أبرز المواد
شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

أبرز المواد
شاهد ملكة إسبانيا تتطاول على حماتها والملك يتدخل

شاهد ملكة إسبانيا تتطاول على حماتها والملك يتدخل

أبرز المواد

تعرف على ملعب “فولجوجراد أرينا” الذي سيشهد مواجهة السعودية ومصر

تعرف على ملعب “فولجوجراد أرينا” الذي سيشهد مواجهة السعودية ومصر
http://almnatiq.net/?p=562257
المناطق - الرياض

بُنى ملعب فولجوجراد الجديد لروسيا 2018 في موقع الملعب المركزي، على سفح نصب الحرب التذكاري ماماييف كورجان. موقع الملعب السابق يُعتبر محجاً لعشاق اللعبة، والأكثر حنكة بينهم يتذكرون الفوز الأوروبي على مانشستر يونايتد والمعارك المحلية مع سبارتاك موسكو.

*التصميم *

تأخذ واجهة الملعب شكل مخروط مقلوب مقتطع، ببنية شبكية تمنح البناء قوة هائلة. تصميم دعامة الواجهة ومصدات الرياح تجسد جوانب من عروض الألعاب النارية يوم النصر. الطريقة المميزة التي بني بها سقف الملعب، مع كابلات تذكر بعجلات الدراجات الهوائية، تمنح الملعب عنصراً إضافياً من الإبتهاج.

*الإرث *
بعد روسيا 2018، سيكون الملعب مقراً لفريق روتور، الذي حل سابقاً بين الثلاثة الأوائل في الدوري الروسي.

هذا الملعب سيستضيف:
🇹🇳 تونس – إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
🇳🇬 نيجيريا – أيسلندا 🇮🇸
🇸🇦 السعودية – مصر 🇪🇬
🇯🇵 اليابان – بولندا🇵🇱

…أيضاً ..
المدينة: فولجوجراد
المشروع: ملعب جديد
السعة: 45000 متفرج *
الموقع: الحديقة المركزية
الفريق المحلي: أف سي روتور

* الرقم أعلاه يعكس السعة المتوقعة للملعب عند إكماله. الرجاء أخذ العلم بأن السعة الرسمية لكأس العالم 2018 FIFA ستكون أقل نظراً لمتطلبات المنشآت الخاصة بكأس العالم FIFA.

 

روابط ذات صلة

فرقة الأوركسترا تعزف عددا من قصائد خالد الفيصل المغناة

فرقة الأوركسترا تعزف عددا من قصائد خالد الفيصل المغناة
مسؤول يمني يُثمن دعم وإسناد دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في بلاده

مسؤول يمني يُثمن دعم وإسناد دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في بلاده
الدوحة تهرب من فضيحة “عملاءها التويتريين” عبر مقاضاة المغردين

الدوحة تهرب من فضيحة “عملاءها التويتريين” عبر مقاضاة المغردين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*