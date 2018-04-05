موجة الغبار والرياح تنشط في سماء الرياض منذ البارحة وانعدام الرؤية يصل إلى أقل من 30 مترا

المناطق - وليد الحمود

عاودت الرياح والعوالق الترابية نشاطها الشديد على مدينة الرياض ، حيث تنعدم الرؤية الآن لحظة إعداد الخبر الى اقل من 30م ، مع رياح شديدة قد تشهد موجة مطرية خلال الساعات القليلة القادمة ، وكانت أجواء الرياض قد بدأت منذ ساعات الليل المتأخرة من يوم أمس في موجة ترابية شديدة انعدمت معها الرؤية تماما إلى أقل من عشرة أمتار ومطار متوسطة ورياح شديدة ، واستمرت هذه الأجواء إلى صباح اليوم ، لتعاود الآن نشاطها بشدة .