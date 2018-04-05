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موجة الغبار والرياح تنشط في سماء الرياض منذ البارحة وانعدام الرؤية يصل إلى أقل من 30 مترا

موجة الغبار والرياح تنشط في سماء الرياض منذ البارحة وانعدام الرؤية يصل إلى أقل من 30 مترا
http://almnatiq.net/?p=562264
المناطق - وليد الحمود
عاودت الرياح والعوالق الترابية نشاطها الشديد على مدينة الرياض ، حيث تنعدم الرؤية الآن لحظة إعداد الخبر الى اقل من 30م ، مع رياح شديدة قد تشهد موجة مطرية خلال الساعات القليلة القادمة ، وكانت أجواء الرياض قد بدأت منذ ساعات الليل المتأخرة من يوم أمس في موجة ترابية شديدة انعدمت معها الرؤية تماما إلى أقل من عشرة أمتار ومطار متوسطة ورياح شديدة ، واستمرت هذه الأجواء إلى صباح اليوم ، لتعاود الآن نشاطها بشدة .
الجدير بالذكر أن حساب الدفاع المدني وحساب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لم يشتملان على أية تحذيرات أو أخبار عن موجة الغبار التي تشهدها الرياض خلال الساعات الأخيرة

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