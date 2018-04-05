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انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14

انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14
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المناطق - واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، اليوم ، انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14 , وذلك في منتزه الردف بالطائف .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله ، معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني ، وأمين الطائف المهندس محمد بن هميل ، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة الدكتور سامي العبيدي ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة .
وتجول سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومعالي محافظ الطائف على العديد من المعارض لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي والمعارض المخصصة للأسر المنتجة وكذلك المعارض الحكومية المشاركة بالمهرجان .
كما اطلعا على سجادة الزهور التي تزين بها المهرجان هذا العام ، حيث خصصت أمانة الطائف أكثر من نصف مليون شتلة من مختلف أنواع الزهور والورود لإنشاء سجادة الزهور في متنزه الردف بالطائف ، وتنبسط سجادة الزهور على مساحة 900 متر مربع، وتضم مختلف أنواع الورود والزهور، ومنها (البتونيا، البفتة، السلوزيا، الشيرانيا، الأميرانتس، الكوكيا ) وغيرها .
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في لقاء صحفي أن الطائف كغيرها من مدن ومحافظات المملكة تحظى بعناية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وقال سموه : أتشرف أن أكون جزءً من منظومة عمل يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، هذا الرائد الذي يعمل على تطوير منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف ، ونعمل على مُخرج توج هذا العام بتدشين خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، وتوجيهه – أيده الله – بسرعة إنجاز مشروعات الطائف الجديد ومتابعة تنفيذها ” .
من جانبه أعرب معالي محافظ الطائف عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته لمهرجان الورد الطائفي 14، مثمناً دعم سموه لجميع المهرجانات المقامة بمحافظة الطائف ومنها مهرجان الورد، لما شكله الورد من وجهة سياحية و قيمة اقتصادية كبيرة لمزارعي ومنتجي ومصنعي الورد الطائفي ، معرباً عن سعادته البالغة بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لزيارته للمهرجان ودعمه لكل المناشط السياحية ، شاكرا ومقدرا للغرفة التجارية بالطائف على كل ما بذل خلال الفترة الماضية , داعيا الجميع من محبي الورد لزيارة الفعاليات المصاحبة للمهرجان .

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