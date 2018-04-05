مدير عام نشاط الطالبات بالوزارة تكرم المشرفة بتعليم تبوك خلود الحربي

المناطق - فايز السميري

كرمت مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم ريم أبو الحسن رئيسة قسم الحاسب بإدارة نشاط الطالبات خلود عياد الحربي على مبادرتها مسابقة ” تطبيقات الأجهزة الذكية ” والتي يستعد تعليم تبوك لتطبيقها لأول مرة بالتعاون مع جامعة تبوك خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن الحفل الختامي ليوم المهنة العالمي الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك على مستوى مناطق المملكة.

وأعربت الحربي عن خالص اعتزازها وتقديرها بهذا التكريم،مؤكدة على أنه حافز لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة الميدان التعليمي والتربوي .

يذكر أن المسابقة تهدف إلى المزج بين العلوم والتكنولوجيا والتعليم في مجالين وهما ( آب إينفنتور- إن إس بي آب ستوديو ) بحيث تجتمع فيها الطالبات لعرض تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من تصميمهنْ في أجواء تنافسية تحفيزية، فيما سيتم تطبيقها العام الدراسي المقبل على المستوى الوطني تحت مسمى ” الأولمبياد الوطني لتطبيقات الأجهزة الذكية “