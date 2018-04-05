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إداري و لاعبان من نادي الجوف ضمن منتخب سلة الكراسي المتحركة

إداري و لاعبان من نادي الجوف ضمن منتخب سلة الكراسي المتحركة
http://almnatiq.net/?p=562275
المناطق - الرياض

أصدر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله السحيباني قرارًا بتكليف الأستاذ فواز بن الغثيان الرويلي ليكون إداريًا للمنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ، و الذي يقيم معسكره الإعدادي في مدينة الرياض للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا الثانية لكرة السلة  في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 6-11/8/1439هـ ، كما تم ضم لاعبي نادي الجوف مشاري بن عبد الرحمن الرويلي و عبد الله بن سعد الشمري لذات الغرض .

هذا و قدم المنضمين للمنتخب شكرهم و تقديرهم للمشرفين على المنتخب و للطاقمين الفني و الإداري على ثقتهم بقدراتهم و إمكاناتهم ، داعين الله سبحانه و تعالى أن يوفقهم و زملائهم لتحقيق الفوز و النتائج الإيجابية الموصلة للتأهل إلى بطولة الألعاب الآسيوية بالجمهورية الإندونيسية في شهر أكتوبر القادم.

من جانبه قدم رئيس نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح التهنئة لإداري المنتخب و اللاعبين المنضمين للفريق ، متمنيًا لهم و لزملائهم التوفيق و تحقيق التأهل ، مؤكدًا بأن هذه الاختيارات تأتي امتدادًا للعمل المميز في نادي الجوف و ليبرهن للجهود الواضحة و الملموسة من قبل الجهازين الإداري و الفني في النادي .

و قدم المريح شكره و تقديره للمسئولين في اللجنة البارالمبية على ثقتهم بالجميع متمنيًا لهم التوفيق و النجاح في كافة المحافل و على كل الأصعدة .


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