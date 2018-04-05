إداري و لاعبان من نادي الجوف ضمن منتخب سلة الكراسي المتحركة

هذا و قدم المنضمين للمنتخب شكرهم و تقديرهم للمشرفين على المنتخب و للطاقمين الفني و الإداري على ثقتهم بقدراتهم و إمكاناتهم ، داعين الله سبحانه و تعالى أن يوفقهم و زملائهم لتحقيق الفوز و النتائج الإيجابية الموصلة للتأهل إلى بطولة الألعاب الآسيوية بالجمهورية الإندونيسية في شهر أكتوبر القادم.

من جانبه قدم رئيس نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح التهنئة لإداري المنتخب و اللاعبين المنضمين للفريق ، متمنيًا لهم و لزملائهم التوفيق و تحقيق التأهل ، مؤكدًا بأن هذه الاختيارات تأتي امتدادًا للعمل المميز في نادي الجوف و ليبرهن للجهود الواضحة و الملموسة من قبل الجهازين الإداري و الفني في النادي .

و قدم المريح شكره و تقديره للمسئولين في اللجنة البارالمبية على ثقتهم بالجميع متمنيًا لهم التوفيق و النجاح في كافة المحافل و على كل الأصعدة .



