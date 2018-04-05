الدوحة تهرب من فضيحة “عملاءها التويتريين” عبر مقاضاة المغردين

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http://almnatiq.net/?p=562279
المناطق - الرياض

في محاولة منها للهروب إلى الأمام من فضيحة زرعها لعملاء تويتريين يعملون لصالحها في بعض الدول الخليجية، اتجهت السلطات القطرية صوب المحاكم الأمريكية لتقديم دعاوى قضائية ضد حسابات في موقع التواصل «تويتر» تتهمها بنشر معلومات سلبية ضدها.

وعلمت مصادر «صحيفة المناطق» أن حكومة الدوحة زرعت خفيةً خلال الفترة الماضية «عملاء تويتريين» في عدة دول من بينها دول خليجية، بهدف الإساءة إلى السعودية والإمارات عبر مواقع التواصل «تويتر».

وطبقًا للمعلومات ذاتها، فقد أطاحت أجهزة الأمن العمانية الشهر الماضي، بأشخاص عمانيين وآخرين من جنسيات أخرى يعملون في مبنى استئجره أشخاص قطريين في مسقط، بعد تجهيزهم المبنى بمعدات تقنية حديثة، وأسر الأشخاص المضبوطين لأجهزة الأمن العمانية بأن أشخاص قطريين قاموا بتوظيفهم برواتب مجزية بهدف الإساءة للسعودية والإمارات في موقع تويتر، تحت مظلة أشخاص يشرفون عليهم عن بعد.

وقام النظام القطري عبر سفارته في دول عربية أخرى بافتتاح مكتب لإدارة حسابات إخبارية في موقع «تويتر» في أحد أبراج عاصمة تلك الدولة خلال الشهر الماضي، ووظف نحو 9 أشخاص بعضهم يحملون جنسية ذات الدولة وآخرين من فئة «البدون» وجنسيات أخرى.

وطبقاً للمعلومات، فإن مستشار أمير قطر والمدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات عزمي بشارة – «إسرائيلي الجنسية» – يعمل بالتعاون مع مدير قناة الجزيرة السابق وضاح خنفر على إنشاء هيئة عمليات إعلامية جديدة مهمتها تنفيذ سياسات إعلامية تستهدف الإمارات والسعودية في عدة مجالات أهمها حقوق الإنسان، كما يعملون على تجنيد إعلاميين جدد من مختلف الدول العربية والتركيز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصب عزمي بشارة جل اهتمامه خلال الفترة الماضية بإطلاق قناة سوريا الجديد التي تبث من مدينة إسطنبول التركية، والمدعومة من قطر، وذلك بعد أن استثمر النظام القطري مليارات الريالات في تكوين ماكينة إعلامية ضخمة، بدأها بقناة الجزيرة – التي تقلصت ثقتها لدى الشارع العربي خصوصاً بعد اعتمادها سياسة الفبركة لأغراض سياسية ودعمها لتنظيم الإخوان للوصول إلى كراسي الحكم في الدول العربية، ودعم التنظيمات الإرهابية ووصفها بـ«الحركات السياسية» نكايةً بالدول الخليجية -.

واعتمدت تلك الآلة الإعلامية التي يقودها ثلة من «مرتزقة العرب» بقيادة عزمي بشارة، على سياسة الكذب والتزييف والإسفاف بمثابة «سلاح ردع» بعد فشلها في الرد على الحقائق السوداء للسياسة القطرية التآمرية ضد الدول المجاورة لها وحكومات الدول العربية.

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