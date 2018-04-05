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مسؤول يمني يُثمن دعم وإسناد دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في بلاده

مسؤول يمني يُثمن دعم وإسناد دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في بلاده
http://almnatiq.net/?p=562288
المناطق _ واس

ثمّن محافظ ذمار اليمنية اللواء علي القوسي، جهود الدعم والإسناد الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في سبيل استعادة الدولة اليمنية وقطع يد إيران في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القوسي أشاد خلال تفقده سير العمليات العسكرية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، بالبطولات التي يسطرها أفراد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية لتخليص البلاد من سيطرة الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن محافظتي ذمار والبيضاء ستكونان هذا العام على موعد مع التحرير وأن عام 2018م هو عام استكمال النصر ودحر الانقلاب.
وأوضح أن زيارته هذه تأتي في إطار الاستعدادات التي تجري بوتيرة عالية من قبل قيادة الشرعية والتحالف العربي من أجل بدء العمليات العسكرية في محور ذمار وتحرير المحافظة من سيطرة الميليشيات.

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