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انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14

انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14
http://almnatiq.net/?p=562313
الطائف _ عادل الزهراني

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14 ، بتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث كان في استقباله معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني ، وامين امانة الطائف المهندس محمد بن هميل ، ورئيس الغرفة التجارية الدكتور سامي العبيدي  ورؤوساء ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة .
حيث تجول سمو رئيس الهينة العامة للسياحة والتراث الوطني ومعالي محافظ الطائف على العديد من المعارض لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي والمعارض المخصصة للأسر المنتجة وكذلك  المعارض الحكومية المشاركة بالمهرجان .
كما اطلعا على سجادة الزهور والتي تزين بها المهرجان هذا العام ، حيث خصصت أمانة الطائف أكثر من نصف مليون شتلة من مختلف أنواع الزهور والورود لإنشاء سجادة الزهور في متنزه الردف بالطائف ، وتنبسط سجادة الزهور على مساحة 900 متر مربع، وتضم مختلف أنواع الورود والزهور، ومنها (البتونيا، البفتة، السلوزيا، الشيرانيا، الأميرانتس، الكوكيا ) وغيرها .
و في لقاء صحفي أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن الطائف كغيرها من مدن ومحافظات المملكة تحظى بعناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وقال سموه ” أتشرف أن أكون جزء من منظومة عمل يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، هذا الرائد الذي يعمل على تطوير منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف، ونعمل على مخرج توج هذا العام بتدشين خادم الحرمين الشريفين على مشروعات الطائف الجديد، وتوجيهه – حفظه الله –  بسرعة إنجاز هذه المشروعات ومتابعة تنفيذها ” .
من جانبه أعرب معالي محافظ الطائف عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته الكريمة لمهرجان الورد الطائفي 14، مثمناً دعم سموه الكريم لجميع المهرجانات المقامة بمحافظة الطائف ومنها مهرجان الورد، وذلك لما شكله الورد من وجهة سياحية و قيمة اقتصادية كبيرة لمزارعي ومنتجي ومصنعي  الورد  الطائفي ، معرباً عن سعادته البالغة بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لزيارته للمهرجان ودعمه لكل المناشط السياحية ، شاكرا ومقدرا للغرفة التجارية بالطائف على كل ما بذل خلال الفترة الماضية داعيا الجميع من محبي الورد لزيارة الفعاليات المصاحبة لمهرجان الورد .

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