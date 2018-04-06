بالصور.. اختتام دورة حدث ومجتمع الرياضية للصالات

المناطق _ عسير

اختتمت الدورة الرياضية ( حدث ومجتمع ) لكرة القدم للصالات للطلاب المرحلة الثانوية بتعليم عسير والذي تنظمها دار الملاحظة الاجتماعية بابها برعاية جمعية البر بابها الراعي الرسمي للدورةوبحضور راعي الحفل فضيلة الشيخ / محمد بن سعيد بن فحاس امين عام جمعية البر الخيرية بابهاكما حضر مساعد مدير شرطة منطقة عسير العميد / محمد سعد القرنيومساعد مدير مرور منطقة عسيرالعقيد / محمد سعيد عسيريومدير مكافحة المخدرات الرائد /احمد معجب آل بالعلاومدير النشاط الطلابي /الدكتور احمد العُمري

وبدا الشوط الأول بدخول اللاعبين والنشيد الوطني السعودي

وفي نهاية الشوط الأول القى مدير دار الملاحظة الاستاذ /خالد العاصمي كلمة ذكر فيها الاهداف والنتائج من اقامة مثل هذي الدورات والتي تستهدف الشباب وخاصة المراحل الثانويه .

كما شكر جمعية البر بأبها ممثلة في أمين عام الجمعية الخيرية بابها فضيلة الشيخ / محمد بن سعيد بن فحاس الاسمري الذي كان له الفضل الكبير بعد الله في نجاح هذي الدوره والدعم اللامحدود لدار الملاحظة الاجتماعية بأبها .

كما شكر شركاء النجاح ممثلة في ادارة التعليم والهيئة العامة للرياضة والمديرية العامة للمخدرات وادارة مرور عسير وما يقدمونه من جهود غير مسبوقه في تقديم البرامج المختلفه الهادفه لتوعية الشباب ومشاركاتهم المختلفة التى اعطت نجاحا للدورة.

كما قدم شكره للرعاه الاعلامين والتغطيات المستمره للدوره

ومن ثما تم عرض فيلم مرئي عن دار الملاحظة الاجتماعيه وما تقدمه من برامج وانشطة مختلفه للنزيل داخل الدار .

ثم استأنف الشوط الثاني والتي انتهت بفوز ثانوية الاوايل على ثانوية الملك عبدالله بركلات الترجيح

وفي نهاية الحفل قدم مدير الدار درع تذكاري لفضيلة الشيخ / محمد بن فحاس الاسمري راعي الحفل

وقدمت بعد ذلك الدروع لشركاء النجاح ممثلة في ادارة التعليم بعسير والهيئة العامه للرياضه و ادارة شرطة منطقة عسير والمديرية العامه للمخدرات ومرور عسير

ثم قدمت الجوائز للاعبين المتميزين في الدوره

ثم سلم راعي الحفل كأس البطولة لثانوية الاوائل بطل الدوره والميداليات الذهبية وللمركز الثاني ثانوية الملك عبدالله والميداليات الفضيه