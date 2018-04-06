أمير الجوف يصدر قراراً بتدوير لعدد من المناصب الإدارية في الإمارة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، قراراً يقضي بتكليف عدد من مديري الإدارات بالإمارة على النحو التالي:
1- محمد عنان الرويلي مدير إدارة المشايخ والنواب والمعرفين .
2- الدكتور ظافر الحلافي مدير إدارة الموارد البشرية .
3- سالم رشيد الرويلي مدير الإدارة العامة للشؤون المحلية .
4- محمد نزال السليمان مدير إدارة التشغيل والصيانة .
5- فيحان الجبل عضو خبرة لشوون الباديه لمدة عام .
وقال المنسق الإعلامي في الإمارة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن قرار سمو أمير المنطقة يهدف إلى تفعيل الأداء في الإمارة وإكساب الموظفين مهارات إشرافية وعملية من خلال التدوير الوظيفي .
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