أمير الجوف يصدر قراراً بتدوير لعدد من المناصب الإدارية في الإمارة

المناطق _ الجوف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، قراراً يقضي بتكليف عدد من مديري الإدارات بالإمارة على النحو التالي:

1- محمد عنان الرويلي مدير إدارة المشايخ والنواب والمعرفين .

2- الدكتور ظافر الحلافي مدير إدارة الموارد البشرية .

3- سالم رشيد الرويلي مدير الإدارة العامة للشؤون المحلية .

4- محمد نزال السليمان مدير إدارة التشغيل والصيانة .

5- فيحان الجبل عضو خبرة لشوون الباديه لمدة عام .

وقال المنسق الإعلامي في الإمارة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن قرار سمو أمير المنطقة يهدف إلى تفعيل الأداء في الإمارة وإكساب الموظفين مهارات إشرافية وعملية من خلال التدوير الوظيفي .