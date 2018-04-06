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القيادة تعزي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

القيادة تعزي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي
http://almnatiq.net/?p=562325
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى : تلقينا نبأ وفاة شقيقكم الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرتكم الكريمة تعازينا ومواساتنا ، لندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله -.
وقال سمو ولي العهد : علمنا بنبأ وفاة شقيقكم الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرتكم الكريمة أحر التعازي ، وصادق المواساة ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

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