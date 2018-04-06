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توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها

توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها
http://almnatiq.net/?p=562328
المناطق _ الرياض

أوضح “طيران اديل” ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث على متن إحدى الرحلات خلال مرحلة الهبوط.

وكشفت الشركة في بيان صحفي، اليوم أن الرحلة المشار إليها تحمل الرقم ١٥١ ومتجهة من جدة إلى القصيم بطائرة من طراز (ايرباص أ٣٢٠) أمس الأربعاء (٤ ابريل ٢٠١٨)، قد واجهت تقلبات مناخية قاسية في محيط مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم.

ووفق إجراءات وقواعد السلامة المعتمدة في مثل تلك الظروف وكإجراء احترازي فقد تم تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

هذا، وقد هبطت الطائرة اعتيادياً بمطار الرياض وتم استقبال المسافرين واستضافتهم في صالة الوصول، إضافة إلى إجراء بعض الفحوصات اللازمة على الطائرة للتأكد من سلامتها الفنية والتشغيلية، بعد ذلك واصلت رحلتها إلى القصيم وهبطت بسلام.

و أضاف “طيران اديل” أن مثل هذه الظروف المناخية أثناء التحليق هي مزعجة بلاشك وتسبب قلقا للمسافرين، ولكنها تعتبر طبيعية في صناعة الطيران، كما أن طاقم قيادة الطائرة مدرب تدريبات عالية على جميع الحالات المناخية المشابهة.

 

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