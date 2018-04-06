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محافظ الزلفي يستقبل مدير الفروع بالهيئة السعودية للمدن الصناعية

محافظ الزلفي يستقبل مدير الفروع بالهيئة السعودية للمدن الصناعية
http://almnatiq.net/?p=562332
المناطق - فلاج الشعيفاني
استقبل سعادة محافظ محافظة الزلفي  الاستاذ مسفر بن غالب الضويحي  بمكتبة  سعادة مدير الفروع  بالهيئة السعودية  للمدن الصناعية  ومناطق التقنية الاستاذ محمد السويلم  يرافقه أ.عبدالعزيز الفيصل مستشار مدير الفروع بالهيئة  السعودية للمدن الصناعية  والمهندس  ماجد الراضي مدير صناعية  القصيم
وجرى  خلال  اللقاء بحث  ومناقشة  مايخص المدينة  الصناعية بالزلفي  بالاضافة الى  امكانية  تفعيل مكتب  ادارة المدينة  الصناعية  وتزويدها بالموظفين  واكمال  البنية التحتية بمخطط المدينة  وكذلك العمل على سرعة  تأجير ماتبقى من المواقع الاستثمارية
كما تم مناقشة اقامة  محطة لنقل البضائع والتوصل الى البدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص الموقع وفق الانظمة والتعليمات

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