بلدي النبهانية يناقش عددا من القرارات في إجتماعه 31

المناطق - فلاج الشعيفاني

ناقش المجلس البلدي لمحافظة النبهانية في اجتماعة (31) عددا من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال ، والتي من أهمها مناقشة تقرير المشاريع والخدمات البلدية الجاري تنفيذها بالإضافة إلى مناقشة وضع العديد من التقاطعات المرورية والتي باتت تسكل خطورة على سالكي الطريق ووضع الحلول الفنية الممكنة لمعالجتها ، وكذلك مناقشة وضع الحركة المرورية لسوق الماشية في البتراء كما أقر المجلس سرعة إنارة طريق الأمير فيصل بن بندر نظرا لخطورة الطريق وكثرت مرتادية

كما تطرق المجلس في إجتماعه 31 إلى مناقشة ماورد إلى المجلس من الطلبات والخطابات وإتخاذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة.