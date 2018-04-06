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وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإنقلابيين لإطلاق كافة المعتقلين

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإنقلابيين لإطلاق كافة المعتقلين
http://almnatiq.net/?p=562339
المناطق _ عدن

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي بالضغط على الميلشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران، لإطلاق كافة المعتقلين من قيادات دولة وسياسيين وإعلاميين في سجونها.
ودعا الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة للاطلاع على أوضاع المعتقلين والمختطفين في سجون المليشيات الحوثية والذين مرّ على بعضهم أكثر من ثلاثة أعوام منذ اعتقالهم، مؤكداً أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق أبناء الشعب اليمني، بمن فيهم المعتقلين في سجونها لن تسقط بالتقادم وسيقدم مرتكبيها للمحاسبة في القريب العاجل.

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