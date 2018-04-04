انطلاق حملة “آمنون” للأمن الفكري بشروره

‏بموافقة كريمة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفظه الله ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران انطلقت صباح أمس الأربعاء الموافق ٧/١٨ حملة آمنون والتي تنفذها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بشرورة بالتعاون مع برنامج حصانة التابع لجمعية تحفيظ القران الكريم بشرورة وقال الشيخ علي ناجي الصيعري مدير ادارة المساجد بشرورة ان الحملة لمدة ستة أيام يتخللها عدد من المحاضرات يلقيها مجموعة من المشائخ الفضلاء بجامع خادم الحرمين الشريفين ومساجد المحافظة و مسابقة ثقافية ولقاءات تربوية وندوات وكلمات دعوية داعيا الاهالي للحضور للاستفادة من البرامج والجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى التأكيد على أهمية نعمة الأمن وسبل المحافظة عليها والتحذير من الفرقة والاختلاف حفظ الله بلادنا وادام عليها نعمة الأمن والايمان