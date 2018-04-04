احدث الأخبار

انطلاق حملة “آمنون” للأمن الفكري بشروره
منطقة نجران
 سلطان بن سلمان: تطوير سوق عكاظ سيوفر 12 الف وظيفة وسيضيف للناتج المحلي 13.8 مليار ريال
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإنقلابيين لإطلاق كافة المعتقلين
أبرز المواد
 بلدي النبهانية يناقش عددا من القرارات في إجتماعه 31
منطقة الرياض
 محافظ الزلفي يستقبل مدير الفروع بالهيئة السعودية للمدن الصناعية
منطقة الرياض
 توضيح من “طيران اديل”ملابسات المقطع المتداول حول ما حدث خلال مرحلة الهبوط لإحدى رحلاتها
أبرز المواد
 القيادة تعزي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي
أبرز المواد
 أمير الجوف يصدر قراراً بتدوير لعدد من المناصب الإدارية في الإمارة
أبرز المواد
 بالصور.. اختتام دورة حدث ومجتمع الرياضية للصالات
الرياضة
 انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14
أبرز المواد
 اتحاد القدم: 7 أجانب أساسيين اعتباراً من الموسم المقبل
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة “إمتداد” لمستشفيات جنوب منطقة الرياض في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج
منطقة الرياض
للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

للرجال والنساء .. وظائف إدارية في شركة بنده للتجزئة برواتب 15 إلى 20 ألف ريال

أبرز المواد
صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

صحة الحدود الشمالية توضح حقيقة تعرض طبيب في مستشفى عرعر للطعن

أبرز المواد
شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

شاهد .. أردوغان “يخطف” فتاة من بوتين ليلتقط صورة إلى جانبها !!

أبرز المواد
قتلى بالعشرات من الأطفال بعد قصف حفل تخريج حفظة القرآن بأفغانستان

قتلى بالعشرات من الأطفال بعد قصف حفل تخريج حفظة القرآن بأفغانستان

أبرز المواد

انطلاق حملة “آمنون” للأمن الفكري بشروره

انطلاق حملة “آمنون” للأمن الفكري بشروره
http://almnatiq.net/?p=562347
المناطق _ نجران
‏بموافقة كريمة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفظه الله ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران انطلقت صباح أمس الأربعاء الموافق ٧/١٨ حملة آمنون والتي تنفذها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بشرورة بالتعاون مع برنامج حصانة التابع لجمعية تحفيظ القران الكريم بشرورة وقال الشيخ علي ناجي الصيعري مدير ادارة المساجد بشرورة ان الحملة لمدة ستة أيام يتخللها عدد من المحاضرات يلقيها مجموعة من المشائخ الفضلاء بجامع خادم الحرمين الشريفين ومساجد المحافظة  و مسابقة ثقافية ولقاءات تربوية وندوات وكلمات دعوية داعيا الاهالي للحضور للاستفادة من البرامج والجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى  التأكيد على أهمية نعمة الأمن وسبل المحافظة عليها والتحذير من الفرقة والاختلاف حفظ الله بلادنا وادام عليها نعمة الأمن والايمان
image2.jpeg
image3.jpeg
image4.jpeg
image5.jpeg

روابط ذات صلة

وفاة طفلة في عامها الثاني سقطت في بئر ارتوازي عميق أثناء مرافقتها لوالدها بنجران

وفاة طفلة في عامها الثاني سقطت في بئر ارتوازي عميق أثناء مرافقتها لوالدها بنجران
أمانة نجران تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بإزالة أكثر من 650 لوحة دعائية مخالفة

أمانة نجران تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بإزالة أكثر من 650 لوحة دعائية مخالفة
أمير نجران يكرم مدير هيئة الرقابة والتحقيق

أمير نجران يكرم مدير هيئة الرقابة والتحقيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*