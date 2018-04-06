بالفيديو.. أصغر لاعب في بطولة “البلوت”: الحكام أزعجوني.. وسأفوز بالمركز الأول

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أعرب عيد العتيبي 14 عاما أصغر لاعب في بطولة البلوت،عن سعادته بالمشاركة هو ووالده كفريق في البطولة، حيث ترشّحا للجولة الثانية.

وأضاف خلال لقاء له عبر برنامج “نشرة الرابعة” بقناة العربية أنه يتوقع، فوزه بالمركز الأول وحصوله على نصف مليون ريال، في البطولة .

ورد على سؤال المذيعة حول انزعاجه من الحكام قائلا ” أزعجوني.. يقولون سني صغير “.

وأشار إلى أنه لم يتلقَّ أي دورات أو يخضع لبرامج تدريبية، حيث قام بالتدرّب على اللعبة مع والده بالمنزل.