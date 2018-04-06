أرسنال وأتليتكو يقتربان من نصف نهائي “الأوروبي”

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اقترب فريقا أرسنال الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني من التأهل للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتغلب أرسنال 4 – 1 على ضيفه سيسكا موسكو الروسي، في حين فاز أتليتكو 2 – صفر على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وفي المقابل، حقق لاتسيو الإيطالي فوزا هاما 4 – 2 على ضيفه سالزبورغ النمساوي، فيما فاز لايبزيغ الألماني 1 – صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وقدم أرسنال أحد أقوى عروضه هذا الموسم، وتلاعب بمنافسه الروسي خاصة في الشوط الأول، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من حجز بطاقة العبور للمربع الذهبي في البطولة.

وافتتح الويلزي آرون رامزي التسجيل مبكرا لأرسنال في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل أليكسندر غولوفين لسيسكا في الدقيقة 15.

وعاد أرسنال للتقدم مجددا، بعدما سجل أليكسندر لاكازيت الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، فيما أضاف رامزي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 28.

وأحرز لاكازيت الهدف الرابع لأرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 35، فيما فشل الفريق الملقب بـ”المدفعجية” في إضافة أهداف بعدما تبارى نجومه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم في الشوط الثاني.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، لم يجد أتليتكو أدنى صعوبة في التغلب على سبورتنغ لشبونة بثنائية حملت توقيع كوكي، الذي أحرز الهدف الأول في الثانية 22، مسجلا أحد أسرع الأهداف في تاريخ البطولة، وأنطوان غريزمان في الدقيقة 40.

وعلى الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، حقق لاتسيو فوزا مثيرا 4 – 2 على سالزبورغ. بادر سيناد لوليتش بالتسجيل للاتسيو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك فالون بيريشا التعادل للضيوف في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وأعاد ماركو بارولو التقدم للاتسيو مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49، لكن تاكيومي مينامينو أحرز هدف التعادل لسالزبورغ في الدقيقة 71.

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز لاتسيو الهدفين الثالث والرابع عن طريق فيليب أندرسون وتشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 74 و76.

وانتزع لايبزيغ فوزا ثمينا 1 – صفر من ضيفه أولمبيك مارسيليا. يدين الفريق الألماني، الذي يشارك هذا الموسم في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه تيمو فيرنر، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45.